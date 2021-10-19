Emre Kınay’ın başrolde yer aldığı Irgat adlı oyun, perdelerini, İKSV’nin düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında açacak. Oyunun prömiyeri, 25 Ekim Pazartesi akşamı Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi’nde yapılacak. Duru Tiyatro yeni sezonda seyircilerini Türkiye’de geçen, Shakespeare’in bile yazdığından haberi olmayan bir oyunla selamlıyor. Irmak Bahçeci’nin, Shakespeare’in günümüze kalan tüm oyunlarını tarayarak, sadece onun cümleleriyle yazdığı Irgat, yepyeni bir hikaye anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu, Irgat’ı Emre Kınay’ın canlandırdığı oyun, perdelerini, İKSV’nin düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında açacak.\nOyun, 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyerinin hemen ardından 26 Ekim Salı akşamı da aynı salonda seyirciyle buluşacak. Türkiye’de geçen müzikli oyunda, büyük şehre gidip kendini koskoca bir inşaatın, betonlaşmanın ve vahşi kapitalizmin içinde bulan “ırgat”ı Emre Kınay, “beyzade”yi ise Sertaç Nicholas Güder canlandırıyor. Memleketindeki çatışma ortamında doğup büyümüş olan Irgat, bir çatışma sırasında öksüz kalmış bir çocuğu sahiplenir ve çocuğu da alarak metropole gelir. Tek derdi, başını sokacak bir yer ve karnını doyurmak olan Irgat, şans eseri bir inşaat firmasının sahibiyle tanışır. Adam, Irgat’a inşaatlarından birinde hem kalacak yer hem de iş verir. Çocuk da zaman içinde büyür ve o da inşaatta Irgat’la yan yana çalışmaya başlar. Bitmek bilmeyen bir kavganın sürdüğü topraklardan, ideolojik çatışmanın kasıp kavurduğu üniversiteden, taşranın işsizliğinden, metropolün ağır işçiliğinden kurtulmayı becermiş bir işçi olan Irgat’ı trajedi, nereden kaçarsa kaçsın kendi vicdanında yakalayacaktır. Irgat'ın müzikleri Cenk Erdoğan’ın, dekoru Cihan Aşar’ın, ışık tasarımı Yakup Çartık’ın, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor. Irgat, 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 25 Ekim 2021 Pazartesi ve 26 Ekim 2021 Salı akşamları saat 20.00’de Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi’nde sahnelenecek.