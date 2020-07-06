En beğenilen bilim kurgu dizileri

17. STRANGER THINGS

Will adında 12 yaşında bir çocuk, bir anda ortadan kaybolur. Will’in kayboluşuyla ilgili belirgin bir iz bulunamaz. Fakat tam arama ekipleri vazgeçtiği sırada gizemli bir kız ortaya çıkar ve olaylar tamamıyla farklı bir boyut kazanır. Will gibi bir anda ortadan kaybolan ve yıllar sonra geri dönen bu kız, küçük çocuğun bulunabilmesi için bir umut ışığı haline gelir. Ancak daha sonra devlet eliyle yapılan gizli deneylerden korkutucu doğaüstü güçlere uzanan bu gizem dolu hikaye, git gide daha da karmaşık bir hal alır.