En beğenilen bilim kurgu dizileri

06.07.2020 - 06:43
18. TWIN PEAKS
Küçük bir kasabada Laura Palmer isimli genç bir kız öldürülür. Kendi halinde, sessiz sakin bir yerleşim yeri gibi görünen bu kasaba aslında hiç de göründüğü gibi değildir. FBI Ajanı Dale Cooper cinayeti araştırmak üzere, kasabaya gönderilir.
17. STRANGER THINGS
Will adında 12 yaşında bir çocuk, bir anda ortadan kaybolur. Will’in kayboluşuyla ilgili belirgin bir iz bulunamaz. Fakat tam arama ekipleri vazgeçtiği sırada gizemli bir kız ortaya çıkar ve olaylar tamamıyla farklı bir boyut kazanır. Will gibi bir anda ortadan kaybolan ve yıllar sonra geri dönen bu kız, küçük çocuğun bulunabilmesi için bir umut ışığı haline gelir. Ancak daha sonra devlet eliyle yapılan gizli deneylerden korkutucu doğaüstü güçlere uzanan bu gizem dolu hikaye, git gide daha da karmaşık bir hal alır.
16. BUZZFEED UNSOLVED: SUPERNATURAL
dizi, hayaletlere ve benzer doğa üstü olaylara inanan Ryan ile hiç inanmayan Shane'in maceralarını anlatıyor.
15. AWAKE
Dedektif Michael Britten, eşi Hannah ve oğlu Rex ile birlikte bir trafik kazası geçirir. Kazanın ardından gözünü hastanede açan Michael, kendini iki farklı gerçeklik arasında gidip gelirken bulur. Bu iki farklı hayatın birinde eşi Hannah, diğerinde ise oğlu Rex ölmüştür. Bu iki dünya arasında gidip gelir ve bir türlü birini tercih edemez. Dünyaların birinde annesini kaybeden oğlu ile, diğerinde ise oğlunu kaybeden eşiyle baş etmeye çalışırken bu iki gerçeklik arasında da bazı bağlantılar fark eder.
14. BLACK MIRROR
Dizi, her bölümde farklı oyuncu kadrosu ve farklı konuyla seyirci karşısına çıkıyor. Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin problemlerini, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hicivle, yer yer de bilim kurgu ögelerine başvurarak yorumluyor.
13. THE PRISONER
Kendini “Köy” adı verilen bir tür açık hapishanede bulan ve geçmişini hatırlamayan bir adamın, aynı kaderi paylaştığı insanlarla birlikte verdiği kaçış mücadelesini anlatıyor.
12. WAYWARD PINES
Asla terk edilemeyen, dış dünya ile iletişimi olmayan bir kasabayı ve bu kasabadan ayrılamayan bir ajanı anlatıyor.
11. WATCHMEN
Watchmen, bir grup polisin, şehrin süper kahramanlarını hedef aldığı alternatif bir evrende geçiyor. Maskeli kahramanların suçlu olarak nitelendiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen, gizemli bir cinayet davasına atılan karakterlerin büyük bir komployla karşılaşmalarını işliyor.
10. THE OUTSIDER
11 yaşındaki bir çocuğun hunharca katledilen cesedi bir parkta bulunur. Görgü tanıkları ve cesetten alınan parmak izleri Flint City adındaki kentin en saygın adamlarından birini işaret etmektedir. Cinayetin baş şüphelisi olarak görülen kişi, Küçükler Ligi koçu, İngilizce öğretmeni, iyi bir eş ve iki kız babası olan Terry Maitland’ın ta kendisidir. Soruşturmanın başına geçen dedektif Ralph Anderson düzenlediği bir operasyonla halkın gözleri önünde Terry Maitland’ı tutuklar. Terry, her ne kadar suçsuz olduğunu açıklamaya çalışsa da dava aleyhinde ilerlemektedir.
9. WESTWORLD
Karanlık bir gelecekte geçen dizi, zengin kesime hitap eden bir eğlence parkını mekan ediniyor. Yapay zekaların kullanıldığı, gelen ziyaretçilerin katılabildiği oyunlarla dolu bu parkta; vahşi batı macerası sunan kısımda bir sorun ortaya çıkar. Eğlenmeyi uman müşteriler, peşlerindeki silahlı nişancıdan kurtulmaya çalışırlar.
8. CHANNEL ZERO
Dizi, her sezon farklı bir konuyu işliyor. Castle Cove adını taşıyan ilk sezonda, 1980’lerde TV’de yayınlanmış gizemli bir çocuk programını takıntı haline getirmiş bir adam, çocukluğunda yaşadığı kabus gibi ölümcül bazı olayların bu programla ilişkisi olabileceğini düşünmeye başlar.
7. FRINGE
Hamburg-Boston seferini yapan 627 no'lu uçak, tüm yolcuları ve mürettebatı bir çeşit kimyasal saldırıya maruz kalmış halde, Boston Logan Havalimanı'na iniş yapar. Bu akıl almaz olayı araştırması içinse FBI Özel Ajanı Olivia Dunham ve John Scott görevlendirilir.
Fakat Scott'un bir patlama sonrası komaya girmesi, aynı zamanda sevgilisi olan Dunham'ı harekete geçirir. Bir zamanlar hükümetin gizli deneyleri için çalıştıktan sonra, 17 yıl boyunca bir akıl hastanesine kapıtılan Walter Bishop'a ulaşan Dunham, yıllar önce üstü örtülen bir dizi doğaüstü ve paranormal deneyin de yeniden canlanmasına aracı olacaktır.
6. THE STRAIN
İnsanları kana susamış vampirlere dönüştüren bir salgın New York’u etkisi altına alır. Doktor Ephraim Goodweathe ve ekibi, gizemli salgının araştırmak için şehre gelir. Durum gün geçtikçe daha kötü bir hal alınca Ephraim, ekibi ve New Yorklulardan oluşan bir meclis, insanlığın kaderi için savaşmak zorunda kalır.
5. THE TWILIGHT ZONE
1959-1964 yılları arasında 5 sezon boyunca birbirinden farklı hikayelerin anlatıldığı fantastik, korku, gizem dizisi Alacakaranlık Kuşağı’nın devamı niteliğindeki dizinin her bölümünde farklı oyuncularla, farklı konularişleniyor.
4. HOMECOMING
Gizli bir devlet tesisinde çalışan insanların hayatının ve tesiste yaşananlar anlatılıyor.
3. THE OA
Evinden kaybolduktan yedi yıl sonra, genç bir kadın yeni gizemli yeteneklerle geri döner ve gizli bir görev için beş yabancıyla bir ekip kurar.
2. DEVS
Devs, genç bilgisayar mühendisi Lily’nin hikayesini ekrana taşıyor. San Francisco’daki bir teknoloji firmasında çalışan Lily, erkek arkadaşının ortadan kaybolmasıyla sarsılır. Lily şirketin gizli geliştirme departmanını araştırmaya başladığında bazı şeylerin erkek arkadaşının ortadan kaybolmasıyla ilişkili olduğunu keşfeder.
1. DARK
Almanya'nın Winden kasabasında çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkar ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilir.