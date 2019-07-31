En çok konser veren müzisyenler listesinde dikkat çeken detay
Rolling Stone’un internet sitesinde, Tim Ingham imzalı haberde Müzik dünyasının yaş ortalaması artıyor mu? sorusu gündeme geldi. 2019'da en çok konser veren sanatçılar listesindeki yaş ortalaması dikkat çeken haberde en genç isimler 28 yaşındaki Travis Scott ve Ed Sheeran oldu. Onları 38 yaşındaki Justin Timberlake takip etti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise listede ilk 10’da yer alan sanatçıların 50 yaş ve üzerinde olması. Listenin birinci sırasında 72 yaşındaki Elton John, beşinci sırasında 72 yaşındaki Fleetwood Mac ve 74 yaşında olan Bob Seger dokuzuncu sırada yer alıyor. Ingham’ın araştırmasına göre, en çok konser veren sanatçıların yaş ortalaması ise 56.6. Pollstar 2019’un en çok konser veren müzisyenler ve yaş ortalamaları ise şöyle sıralanıyor: