En çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinlendi

Şubat ayında en fazla Derya Bedavacı’nın ‘Affet’ isimli parçası beğenilirken, Cem Adrian ve Mark Eliyahu’nun son zamanların en ilgi gören düeti ‘Kül’ de en fazla paylaşılan parça oldu. Kullanıcılar en fazla İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ parçasını dinlerken, en çok aratılan isim de Ahmet Kaya oldu.