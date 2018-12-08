En güzel köpek portreleri
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Çekyalı köpek fotoğrafçısı Kristýna Kvapilová, 7 yaşındaki çoban köpeği Charlie ile seyahat ediyor ve gittiği yerlerde onun fotoğraflarını çekiyor. Artık profesyonel bir köpek model haline gelen Charlie ile köpek fotoğrafı çekme konusunda uzmanlaşan Kvapilován, köpeklerin kişiliklerini yansıttığı dikkat çekici portrelere imza atıyor. İşte köpek fotoğrafı uzmanından birbirinden renkli köpek portreleri...
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