40. DANCE WITH ME (1998)

39. TAKE THE LEAD (2006)

34. BRING IT ON (2000)

31. MAO'S LAST DANCER (2009)

29. THE GREAT ZIEGFIELD (1936)

28. THE COMPANY (2003)

23. SHALL WE DANCE (1937)

18. ALL THAT JAZZ (1979)

15. SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS (1954)