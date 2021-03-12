Reddit kullanıcıları tüm zamanların en iyi bilim kurgu korku filmlerini seçti. Ridley Scott'ın başyapıtı Alien ilk sırada yer aldı. İşte kullanıcıların oylarına göre seçilen en iyi bilim kurgu korku filmleri...
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12.03.2021 - 17:05
Triangle - Christopher Smith - 2009
They Live - John Carpenter - 1988
The Invisible Man - Leigh Whannell - 2020
Coherence - James Ward Byrkit - 2013
Invasion of the Body Snatchers - Philip Kaufman - 1978
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