En iyi bilim kurgu korku filmleri

Reddit kullanıcıları tüm zamanların en iyi bilim kurgu korku filmlerini seçti. Ridley Scott'ın başyapıtı Alien ilk sırada yer aldı. İşte kullanıcıların oylarına göre seçilen en iyi bilim kurgu korku filmleri...

12.03.2021 - 17:05

En iyi bilim kurgu korku filmleri - 1
Triangle - Christopher Smith - 2009
En iyi bilim kurgu korku filmleri - 2
They Live - John Carpenter - 1988


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 3
The Invisible Man - Leigh Whannell - 2020


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 4
Coherence - James Ward Byrkit - 2013


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 5
Invasion of the Body Snatchers - Philip Kaufman - 1978


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 6
Color Out of Space - Richard Stanley - 2019


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 7
Re-Animator - Stuart Gordon - 1985


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 8
Predator - John McTiernan - 1987


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 9
Videodrome - David Cronenberg - 1983


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 10
The Terminator - James Cameron - 1984


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 11
10 Cloverfield Lane - Dan Trachtenberg - 2016


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 12
Cube - Vincenzo Natali - 1997


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 13
The Mist - Frank Darabont - 2007


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 14
Cloverfield - Matt Reeves - 2008


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 15
Aliens - James Cameron - 1986


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 16
Annihilation - Alex Garland - 2018


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 17
The Fly - David Cronenberg - 1986


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 18
Event Horizon - Paul W. S. Anderson - 1997


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 19
The Thing - John Carpenter - 1982


En iyi bilim kurgu korku filmleri - 20
Alien - Ridley Scott - 1979


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