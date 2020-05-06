En iyi doğa fotoğrafları seçildi

Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği, 2020 Doğa Fotoğrafçıları Yarışması’nın kazananlarını açıkladı. Corona virüs salgını nedeniyle oylama yıllık genel kurul toplantısında değil, ilk kez çevrimiçi olarak tamamlandı. Kuşlar, memeliler, diğer hayvanlar ve mantarlar, manzara, doğanın stüdyosu ve su özel kategorisi olmak üzere toplam 7 dalda en iyi fotoğraflar seçildi.
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