En iyi doğa fotoğrafları seçildi

Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği, 2020 Doğa Fotoğrafçıları Yarışması’nın kazananlarını açıkladı. Corona virüs salgını nedeniyle oylama yıllık genel kurul toplantısında değil, ilk kez çevrimiçi olarak tamamlandı. Kuşlar, memeliler, diğer hayvanlar ve mantarlar, manzara, doğanın stüdyosu ve su özel kategorisi olmak üzere toplam 7 dalda en iyi fotoğraflar seçildi.

06.05.2020 - 06:36

Jens Cullmann
Peter Lindel
Flurin Leugger
Radomir Jakubowski
Maximillian Hornish
Herman Hirsch
Henry Jager
Mohammad Murad
Jose Fragozo
Siegmar Bergfeld
Jan Piecha
Christian Wappl
Thomas Hempelmann
Jan Piecha
Kevin Prönnecke
Uwe Hasubek
Winfried Wisniewski
Stefan Imig
Britta Strack

Kerstin Langenberger

Stephan Fürnrohr
Burkhard Hillert
Sandra Bartocha
Klaus Tamm
Max Fellerman
Stefan Pütz-Cordes
Christoph Kaula
Karsten Mosebach

Max Fellerman

Bernhard Schubert

Claudius Shneider
Florian Smit
Christopher Meyer
Karsten Mosebach
Kai Kolodziej
Katja Manski
Axel Gomeringer
Kerstin Langenberger
Oliver Richter
Birgit Potthoff
Mohammad Murad
Melanie Arndt
Florian Smit
Christopher Meyer
Benjain Waldmann
Uwe Hasubek
Uwe Hasubek
Hermann Hirsch
Christoph Kaula
Christian Wappl
Christian Zehner
Christian Wappl
Tillmann Fisher
Christian Zehner
Jan Piecha
Jenns Cullmann
Christopher Meyer
Steffen Jung
Marcus Siebert
Dr. Siegmar Bergfeld
Birgit Potthoff
Lukas Thiess
Sandra Bartocha
Hermann Hirsh
Florian Smit
Sandra Bartocha
Klaus Kerner
Jan Piecha
Stefan Betz
Max Fellerman

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