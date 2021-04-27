En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. 83 yaşındaki Anthony Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak kayda geçti.

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 1

Anthony Hopkins The Father (2020)

Oscar Ödülleri'nin çok konuşulan isimlerinden biri Anthony Hopkins oldu. The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen 83 yaşındaki oyuncu bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. İlk Oscar'ını Kuzuların Sessizliği filmindeki rolüyle 29 yıl önce alan Hopkins, Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hopkins yerine onurlandırmak amacıyla Chadwick Boseman'a verilmesi bekleniyordu. Hopkins ise ödülü kabul konuşmasında Boseman'ı onurlandırmayı tercih etti. Hopkins konuşmasında"Günaydın, memleketim Wales'te bulunuyorum. 83 yaşımda bu ödülü almayı beklemiyordum. Gerçekten öyle ve Akademi'ye minnettarım, teşekkür ederim. Aramızdan çok erken ayrılan Chadwick Boseman'ı anmak istiyorum. Ve tekrardan hepinize teşekkür ederim. Çok ayrıcalıklı ve gururlu hissediyorum" dedi.

Anthony Hopkins'ten önce bugüne kadar ödül alan en yaşlı oyuncu Christopher Plummer olmuştu. Plummer, 82 yaşında Beginners filmiyle ödüle layık görülmüştü. 

İşte son 25 yılda ödülü kazanan isimler

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 2

Joaquin Phoenix Joker (2019)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 3

Rami Malek Bohemian Rhapsody (2018)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 4

Gary Oldman - Darkest Hour (2017)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 5

Casey Affleck - Manchester by the Sea (2016)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 6

Leonardo DiCaprio - The Revenant (2015)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 7

Eddie Redmayne - The Theory of Everything (2014)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 8

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 9

Daniel Day-Lewis - Lincoln (2012)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 10

Jean Dujardin - The Artist (2011)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 11

Colin Firth - The King's Speech (2010)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 12

Jeff Bridges - Crazy Heart (2009)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 13

Sean Penn - Milk (2008)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 14

Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood (2007)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 15

Forest Whitaker - The Last King of Scotland (2006)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 16

Philip Seymour Hoffman - Capote (2005)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 17

Jamie Foxx - Ray (2004)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 18

Sean Penn - Mystic River (2003)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 19

Adrien Brody - The Pianist (2002)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 20

Denzel Washingon - Training Day (2001)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 21

Russell Crowe - Gladiator (2000)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 22

Kevin Spacey - American Beauty (1999)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 23

Roberto Benigni - La vita e bella (1997)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 24

Jeck Nicholson - As Good as It Gets (1997)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 25

Geoffrey Rush - Shine (1996)

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti - 26

Nicholas Cage - Leaving Lass Vegas (1995)

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER