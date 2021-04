En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. 83 yaşındaki Anthony Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak kayda geçti.

Abone ol Paylaş









Anthony Hopkins The Father (2020) Oscar Ödülleri'nin çok konuşulan isimlerinden biri Anthony Hopkins oldu. The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen 83 yaşındaki oyuncu bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. İlk Oscar'ını Kuzuların Sessizliği filmindeki rolüyle 29 yıl önce alan Hopkins, Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hopkins yerine onurlandırmak amacıyla Chadwick Boseman'a verilmesi bekleniyordu. Hopkins ise ödülü kabul konuşmasında Boseman'ı onurlandırmayı tercih etti. Hopkins konuşmasında"Günaydın, memleketim Wales'te bulunuyorum. 83 yaşımda bu ödülü almayı beklemiyordum. Gerçekten öyle ve Akademi'ye minnettarım, teşekkür ederim. Aramızdan çok erken ayrılan Chadwick Boseman'ı anmak istiyorum. Ve tekrardan hepinize teşekkür ederim. Çok ayrıcalıklı ve gururlu hissediyorum" dedi.



Anthony Hopkins'ten önce bugüne kadar ödül alan en yaşlı oyuncu Christopher Plummer olmuştu. Plummer, 82 yaşında Beginners filmiyle ödüle layık görülmüştü. İşte son 25 yılda ödülü kazanan isimler

Joaquin Phoenix Joker (2019)

Rami Malek Bohemian Rhapsody (2018)

Gary Oldman - Darkest Hour (2017)

Casey Affleck - Manchester by the Sea (2016)

Leonardo DiCaprio - The Revenant (2015)

Eddie Redmayne - The Theory of Everything (2014)

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)

Daniel Day-Lewis - Lincoln (2012)

Jean Dujardin - The Artist (2011)

Colin Firth - The King's Speech (2010)

Jeff Bridges - Crazy Heart (2009)

Sean Penn - Milk (2008)

Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood (2007)

Forest Whitaker - The Last King of Scotland (2006)

Philip Seymour Hoffman - Capote (2005)

Jamie Foxx - Ray (2004)

Sean Penn - Mystic River (2003)

Adrien Brody - The Pianist (2002)

Denzel Washingon - Training Day (2001)

Russell Crowe - Gladiator (2000)

Kevin Spacey - American Beauty (1999)

Roberto Benigni - La vita e bella (1997)

Jeck Nicholson - As Good as It Gets (1997)

Geoffrey Rush - Shine (1996)

Nicholas Cage - Leaving Lass Vegas (1995)