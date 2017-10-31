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En iyi hapishaneden kaçış planı filmleri

Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı serisinin üçüncü filminin vizyona girmesi en iyi hapishaneden kaçış filmlerini gündeme getirdi. İşte IMDb kullanıcılarının belirledeği en iyi kaçış planı filmleri....

  • 1

    Kaçış Planı(2013) Escape Plan
  • 2

    Kaçış Planı (2010) The Next Three Days
  • 3

    The Escapist (2008)
  • 4

    Esaretin Bedeli (1994)
    The Shawshank Redemption
  • 5

    Escape from Alcatraz (1979)
  • 6

    Bir İdam Mahkumu Kaçtı (1956)
  • 7

    Geceyarısı ekspresi (1978) Midnight Express
  • 8

    Le trou (1960)
  • 9

    Parmaklıklar ardında (1967) Cool Hand Luke
  • 10

    Kelebek (1973) Papillon
  • 11

    Kaçış Planı / The Next Three Days en fazla oy alan 3. film oldu.
  • 12

    2013 yapılı Kaçış Planı ise ikinci sırada yer aldı.
  • 13

    Zirvede ise aynı zamanda tüm zamanların en iyi filmi seçilen ve yıllardır koltuğunu koruyan Esaretin Bedeli yer aldı.

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