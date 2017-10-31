En iyi hapishaneden kaçış planı filmleri
Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı serisinin üçüncü filminin vizyona girmesi en iyi hapishaneden kaçış filmlerini gündeme getirdi. İşte IMDb kullanıcılarının belirledeği en iyi kaçış planı filmleri....
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1Kaçış Planı(2013) Escape Plan
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2Kaçış Planı (2010) The Next Three Days
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3The Escapist (2008)
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4Esaretin Bedeli (1994)
The Shawshank Redemption
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5Escape from Alcatraz (1979)
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6Bir İdam Mahkumu Kaçtı (1956)
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7Geceyarısı ekspresi (1978) Midnight Express
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8Le trou (1960)
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9Parmaklıklar ardında (1967) Cool Hand Luke
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10Kelebek (1973) Papillon
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11Kaçış Planı / The Next Three Days en fazla oy alan 3. film oldu.
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122013 yapılı Kaçış Planı ise ikinci sırada yer aldı.
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Zirvede ise aynı zamanda tüm zamanların en iyi filmi seçilen ve yıllardır koltuğunu koruyan Esaretin Bedeli yer aldı.