En iyi Johnny Depp filmleri: 58. doğum günü

1. Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (2003) IMDb: 8.0

Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar.

Yılar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.