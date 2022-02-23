En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler

Oscar Ödülleri'nin 24 kategorisinden biri olan 'Kostüm Tasarımı', 1949'dan bu yana ödüllendiriliyor. Bu yıl 24 Mart'ta verilecek olan 94. Oscar Ödülleri'nde bu ödülü kimin alacağı şimdiden merak edilirken, geçmiş yıllarda ödül alan en iyi kostümlü filmlere göz atıyoruz...

Haberler 23.02.2022 - 09:10

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 1

'ların merakla beklenen ödül kategorilerinin başında geliyor 'Kostüm Tasarımı'. Filmlerdeki görselliği vurgulayan kostümlerin ödüllendirilmesi, 94 yıllık Oscar tarihinde 1949'da başladı. 

24 Mart'ta yapılacak olan 2022 Oscar Ödülleri töreninde Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley ve West Side Story filmleri En İyi Kostüm Tasarımı dalında birbiriyle yarışacak. 

En iyi kostümler ödüllendirilmeden önce geçmiş yıllarda bu ödülü alan filmleri bir araya getirdik. İşte, bugüne dek En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı alan filmler arasında en dikkat çekici kostümlere sahip olanlar...

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 2

Black Panther (2019)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 3

The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2004)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 4

The Grand Budapest Hotel (2015)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 5

Alice In Wonderland (2011)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 6

Titanic (1998)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 7

Marie Antoinette (2007)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 8

Elizabeth: The Golden Age (2008)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 9

Memoirs Of A Geisha (2006)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 10

Moulin Rouge! (2002)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 11

Mad Max: Fury Road (2016)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 12

Gladiator (2001)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 13

Bram Stoker's Dracula (1993)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 14

Fantastic Beasts And Where To Find Them (2017)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 15

The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert (1995)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 16

Shakespeare In Love (1999)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 17

The Great Gatsby (2014)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 18

The Young Victoria (2010)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 19

The Duchess (2009)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 20

Little Women (2020)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 21

Chicago (2003)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 22

Anna Karenina (2013)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 23

Phantom Thread (2018)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 24

The English Patient (1997)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 25

The Age Of Innocence (1994)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 26

Ma Rainey's Black Bottom (2021)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 27

The Artist (2012)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 28

Cyrano De Bergerac (1991)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 29

The Aviator (2005)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 30

Topsy-Turvy (2000)

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler - 31

Restoration (1996)

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER