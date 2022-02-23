En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler

Oscar'ların merakla beklenen ödül kategorilerinin başında geliyor 'Kostüm Tasarımı'. Filmlerdeki görselliği vurgulayan kostümlerin ödüllendirilmesi, 94 yıllık Oscar tarihinde 1949'da başladı.

24 Mart'ta yapılacak olan 2022 Oscar Ödülleri töreninde Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley ve West Side Story filmleri En İyi Kostüm Tasarımı dalında birbiriyle yarışacak.

En iyi kostümler ödüllendirilmeden önce geçmiş yıllarda bu ödülü alan filmleri bir araya getirdik. İşte, bugüne dek En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı alan filmler arasında en dikkat çekici kostümlere sahip olanlar...