En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ını kazanan filmler

Haberler 23.02.2022 - 09:10
Oscar'ların merakla beklenen ödül kategorilerinin başında geliyor 'Kostüm Tasarımı'. Filmlerdeki görselliği vurgulayan kostümlerin ödüllendirilmesi, 94 yıllık Oscar tarihinde 1949'da başladı.
24 Mart'ta yapılacak olan 2022 Oscar Ödülleri töreninde Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley ve West Side Story filmleri En İyi Kostüm Tasarımı dalında birbiriyle yarışacak.
En iyi kostümler ödüllendirilmeden önce geçmiş yıllarda bu ödülü alan filmleri bir araya getirdik. İşte, bugüne dek En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı alan filmler arasında en dikkat çekici kostümlere sahip olanlar...
Black Panther (2019)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2004)
The Grand Budapest Hotel (2015)
Alice In Wonderland (2011)
Titanic (1998)
Marie Antoinette (2007)
Elizabeth: The Golden Age (2008)
Memoirs Of A Geisha (2006)
Moulin Rouge! (2002)
Mad Max: Fury Road (2016)
Gladiator (2001)
Bram Stoker's Dracula (1993)
Fantastic Beasts And Where To Find Them (2017)
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert (1995)
Shakespeare In Love (1999)
The Great Gatsby (2014)
The Young Victoria (2010)
The Duchess (2009)
Little Women (2020)
Chicago (2003)
Anna Karenina (2013)
Phantom Thread (2018)
The English Patient (1997)
The Age Of Innocence (1994)
Ma Rainey's Black Bottom (2021)
The Artist (2012)
Cyrano De Bergerac (1991)
The Aviator (2005)
Topsy-Turvy (2000)
Restoration (1996)