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En iyi marjinal & absürt macera serileri (Listede Türk dizisi de var)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, en iyi Macera dizelerini derledi. Çoğunlukla Marjinal & Absürt yapımların yer aldığı listeye Türkiye'den drama, komedi ve macera kategorisinde yer alan Leyla ile Mecnun da girdi. İşte aralarından Game of Thrones ve Rick and Morty gibi yapımlarından yer aldığı listedeki ilk 35 dizi.

  • 1

    35. Berserk mot Sydpolen (2012– )
    9,2
  • 2

    34. Overland (1995– )
    9,2
  • 3

    33. Himalaya Roadies (2017– )
    9,2
  • 4

    32. All 4 Adventure (2009– )
    9,2
  • 5

    31. BoOzy' OS (2009– )
    9,2
  • 6

    30. Verão M (2018)
    9,2
  • 7

    29. Door Monster (2010– )
    9,2
  • 8

    28. Shadow of Israphel (2010– )
    9,2
  • 9

    27. Byomkesh Bakshi (1993–1997)
    9,2
  • 10

    26. Leyla ile Mecnun (2011–2014)
    9,2
  • 11

    25. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)
    9,2
  • 12

    24. Kurirot na Goce Delcev (1978– )
    9,3
  • 13

    22. Los Secretos de la Residencia Castle Rock (2018– )
    9,3

    23. Herói do G (1994–2001)
    9,3
  • 14

    21. Extreme Wales with Richard Parks (2016– )
    9,3
  • 15

    20. 4x4 Aussie Mates (2017– )
    9,3
  • 16

    19. Dragons and Stuff (2017– )
    9,3
  • 17

    17. Rick and Morty (2013– )
    9,3

    18. The Silver Sword (1971– )
    9,3
  • 18

    16. Starkaus & Radzeviciaus keliones (2006– )
    9,4
  • 19

    15. Terra X: Deutschland-Saga (2014– )
    9,4
  • 20

    14. Johnny Adventures (2017– )
    9,4
  • 21

    13. My Street (2015–2018)
    9,4
  • 22

    12. Eagles and Youngster (2018– )
    9,4
  • 23

    11. A DAY IN THE LIFE OF TYLER1 (2018– )
    9,5
  • 24

    10. Mo Dao Zu Shi (2018– )
    9,5
  • 25

    8. Taht Oyunları (2011– )
    9,5

    9. Reto 4 elementos: naturaleza extrema (2018– 
    9,5
  • 26

    7. Wienerland (2014– )
    9,6
  • 27

    6. Liberty: Vigilance (2018– )
    9,6
  • 28

    5. Indiana Johana (2017)
    9,8
  • 29

    4. The Brave Adventures of a Little Shoemaker (2016– )
    9,8
  • 30

    3. Critical Role (2015– )
    9,8
  • 31

    2. Life Hacks for Kids: On the Road (2018– )
    9,9
  • 32

    1. Junk Drawer Magical Adventures (2018– )
    10,0
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