En iyi marjinal & absürt macera serileri (Listede Türk dizisi de var)
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, en iyi Macera dizelerini derledi. Çoğunlukla Marjinal & Absürt yapımların yer aldığı listeye Türkiye'den drama, komedi ve macera kategorisinde yer alan Leyla ile Mecnun da girdi. İşte aralarından Game of Thrones ve Rick and Morty gibi yapımlarından yer aldığı listedeki ilk 35 dizi.
1
35. Berserk mot Sydpolen (2012– ) 9,2
2
34. Overland (1995– ) 9,2
3
33. Himalaya Roadies (2017– ) 9,2
4
32. All 4 Adventure (2009– ) 9,2
5
31. BoOzy' OS (2009– ) 9,2
6
30. Verão M (2018) 9,2
7
29. Door Monster (2010– ) 9,2
8
28. Shadow of Israphel (2010– ) 9,2
9
27. Byomkesh Bakshi (1993–1997) 9,2
10
26. Leyla ile Mecnun (2011–2014) 9,2
11
25. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008) 9,2
12
24. Kurirot na Goce Delcev (1978– ) 9,3
13
22. Los Secretos de la Residencia Castle Rock (2018– ) 9,3