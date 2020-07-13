En iyi Marvel filmleri

Kaptan Amerika'dan, Demir Adam'a, Doctor Strange'den Thor'a günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni, yeni evresi için geri sayımda. Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu Kara Dul (Black Widow) corona virüs yüzünden ertelense de herkes süper kahraman serisinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Yenilmezler Oyunun Sonu ile sinema tarihinin en yüksek gişe rakamı elde eden serinin süper kahramanları, bundan sonra sadece beyazperde değil aynı zamanda dizi projeleriyle televizyonda da yer alacak. İşte yeni dönem öncesi Marvel'in, çizgi romanlardan sinemaya uyarladığı tüm filmlerin listesi ve IMDb puanları

13.07.2020 - 06:52

En iyi Marvel filmleri - 1
Marvel, filmleri ile sinema dünyasının son yıllardaki en etkin üreticilerinden bir tanesi. İlk kurulduğu günden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile tüm dünya genelinde büyük bir okuyucu kitlesi edinin Marvel, sinema filmleri ile de son 10 yılı istila etmiş durumda. Aynı zamanda bilim kurgu listelerinde de başı çeken bu filmler, gişede de rekorları alt üst ediyor. Öyle ki milyonlarca hayranı olan bu evren popüler kültürün önemli bir parçası olmuş dumumda. Hayranları ve merak edenler için dünden bugüne izleyiciyle buluşmuş ve vizyon tarihi netleşmiş tüm marvel filmlerini derledik. İşte Hulk, Örümcek Adam,  X-Men,  Deadpool  ve Yenilmez'in arasında bulunduğu 69 film ve IMDb puanları...
En iyi Marvel filmleri - 2
69. Kara Dul (2020)
En iyi Marvel filmleri - 3

68. Yeni Mutantlar (2020)

En iyi Marvel filmleri - 4
67. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2021)
En iyi Marvel filmleri - 5
66. Kaptan Amerika (1990)
3,2
En iyi Marvel filmleri - 6
65. Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (2011)
4,3
En iyi Marvel filmleri - 7
64. Fant4stik (2015)
4,3
En iyi Marvel filmleri - 8
63. Elektra (2005)
4,7
En iyi Marvel filmleri - 9
62. Ördek Howard (1986)
4,7
En iyi Marvel filmleri - 10
61. Hayalet sürücü (2007)
5,2
En iyi Marvel filmleri - 11
60. Korkusuz (2003)
5,3
En iyi Marvel filmleri - 12
59. Fantastik 4: Gümüş sörfçü'nün yükselişi (2007)
5,6
En iyi Marvel filmleri - 13
58. Hulk (2003)
5,6
En iyi Marvel filmleri - 14
57. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,6
En iyi Marvel filmleri - 15
56. Fantastik dörtlü (I) (2005)
5,7
En iyi Marvel filmleri - 16
55. X-Men: Dark Phoenix (2019)
5,8
En iyi Marvel filmleri - 17
54. İnfazcı 2 Savaş Bölgesi (2008)
5,9
En iyi Marvel filmleri - 18

53. Blade: Trinity (2004)
5,9

En iyi Marvel filmleri - 19
52. Siyah giyen adamlar II (2002)
6,2
En iyi Marvel filmleri - 20
51. Örümcek-Adam 3 (2007)
6,2
En iyi Marvel filmleri - 21

50. İnfazcı (2004)
6,4
En iyi Marvel filmleri - 22

49. Göster Gününü 2 (2013)
6,5
En iyi Marvel filmleri - 23
48. İnanılmaz Örümcek-Adam 2 (2014)
6,6
En iyi Marvel filmleri - 24
47. X-Men Başlangıç: Wolverine (2009)
6,6
En iyi Marvel filmleri - 25
46. Bıçağın İki Yüzü 2 (2002)
6,7
En iyi Marvel filmleri - 26
45. X-men: Son direniş (2006)
6,7
En iyi Marvel filmleri - 27
44. Wolverine (2013)
6,7
En iyi Marvel filmleri - 28
43. The Incredible Hulk (2008)
6,7
En iyi Marvel filmleri - 29
42. Kingsman: Altın Çember (2017)
6,7

En iyi Marvel filmleri - 30
41. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,7
En iyi Marvel filmleri - 31
40. Siyah Giyen Adamlar 3 (2012)
6,8
En iyi Marvel filmleri - 32
39. Thor: Karanlık Dünya (2013)
6,9
En iyi Marvel filmleri - 33
38. İnanılmaz Örümcek-Adam (2012)
6,9
En iyi Marvel filmleri - 34
37. X-Men: Apocalypse (2016)
6,9
En iyi Marvel filmleri - 35
36. Captain Marvel (2019)
6,9
En iyi Marvel filmleri - 36
35. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
En iyi Marvel filmleri - 37
34. Demir Adam 2 (2010)
7
En iyi Marvel filmleri - 38
33. Thor (2011)
7
En iyi Marvel filmleri - 39
32. Bıçağın iki yüzü (1998)
7,1
En iyi Marvel filmleri - 40

31. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
En iyi Marvel filmleri - 41
30. Demir Adam 3 (2013)
7,2
En iyi Marvel filmleri - 42
29. Örümcek-Adam 2 (2004)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 43
28. Siyah giyen adamlar (1997)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 44
27. Ant-Man (2015)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 45
26. Örümcek-Adam (2002)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 46
25. Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 47
24. Black Panther (2018)
7,3
En iyi Marvel filmleri - 48
23. X-Men 2 (2003)
7,4
En iyi Marvel filmleri - 49
22. X-Men (2000)
7,4
En iyi Marvel filmleri - 50
21. Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
7,4
En iyi Marvel filmleri - 51
20. Doktor Strange (2016)
7,5

En iyi Marvel filmleri - 52

19. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,5

En iyi Marvel filmleri - 53
18. Göster Gününü (2010)
7,6
En iyi Marvel filmleri - 54

17. Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)
7,6

En iyi Marvel filmleri - 55

16. X-Men: Birinci Sınıf (2011)
7,7
En iyi Marvel filmleri - 56

15. Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

7,7

En iyi Marvel filmleri - 57
14. Deadpool 2 (2018)
7,7
En iyi Marvel filmleri - 58
13. Kingsman: Gizli Servis (2014)
7,7

En iyi Marvel filmleri - 59
12. 6 Süper Kahraman (2014)
7,8
En iyi Marvel filmleri - 60
11. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
7,8
En iyi Marvel filmleri - 61
10. Demir Adam (2008)
7,9
En iyi Marvel filmleri - 62
9. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
En iyi Marvel filmleri - 63

8. X-Men: Geçmis Günler Gelecek (2014)
8
En iyi Marvel filmleri - 64
7. Yenilmezler (2012)
8
En iyi Marvel filmleri - 65

6. Deadpool (2016)
8
En iyi Marvel filmleri - 66
5. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8
En iyi Marvel filmleri - 67

4. Logan (2017)
8,1
En iyi Marvel filmleri - 68
3. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
En iyi Marvel filmleri - 69
2. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,4
En iyi Marvel filmleri - 70
1. Avengers: Endgame (2019)
8,4

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