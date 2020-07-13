En iyi Marvel filmleri

Marvel, filmleri ile sinema dünyasının son yıllardaki en etkin üreticilerinden bir tanesi. İlk kurulduğu günden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile tüm dünya genelinde büyük bir okuyucu kitlesi edinin Marvel, sinema filmleri ile de son 10 yılı istila etmiş durumda. Aynı zamanda bilim kurgu listelerinde de başı çeken bu filmler, gişede de rekorları alt üst ediyor. Öyle ki milyonlarca hayranı olan bu evren popüler kültürün önemli bir parçası olmuş dumumda. Hayranları ve merak edenler için dünden bugüne izleyiciyle buluşmuş ve vizyon tarihi netleşmiş tüm marvel filmlerini derledik. İşte Hulk, Örümcek Adam, X-Men, Deadpool ve Yenilmez'in arasında bulunduğu 69 film ve IMDb puanları...