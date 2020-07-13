En iyi Marvel filmleri
Kaptan Amerika'dan, Demir Adam'a, Doctor Strange'den Thor'a günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni, yeni evresi için geri sayımda. Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu Kara Dul (Black Widow) corona virüs yüzünden ertelense de herkes süper kahraman serisinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Yenilmezler Oyunun Sonu ile sinema tarihinin en yüksek gişe rakamı elde eden serinin süper kahramanları, bundan sonra sadece beyazperde değil aynı zamanda dizi projeleriyle televizyonda da yer alacak. İşte yeni dönem öncesi Marvel'in, çizgi romanlardan sinemaya uyarladığı tüm filmlerin listesi ve IMDb puanları
Marvel, filmleri ile sinema dünyasının son yıllardaki en etkin üreticilerinden bir tanesi. İlk kurulduğu günden bu yana yayınladığı çizgi romanlar ile tüm dünya genelinde büyük bir okuyucu kitlesi edinin Marvel, sinema filmleri ile de son 10 yılı istila etmiş durumda. Aynı zamanda bilim kurgu listelerinde de başı çeken bu filmler, gişede de rekorları alt üst ediyor. Öyle ki milyonlarca hayranı olan bu evren popüler kültürün önemli bir parçası olmuş dumumda. Hayranları ve merak edenler için dünden bugüne izleyiciyle buluşmuş ve vizyon tarihi netleşmiş tüm marvel filmlerini derledik. İşte Hulk, Örümcek Adam, X-Men, Deadpool ve Yenilmez'in arasında bulunduğu 69 film ve IMDb puanları...
68. Yeni Mutantlar (2020)
67. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2021)
66. Kaptan Amerika (1990)
3,2
65. Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (2011)
4,3
62. Ördek Howard (1986)
4,7
61. Hayalet sürücü (2007)
5,2
59. Fantastik 4: Gümüş sörfçü'nün yükselişi (2007)
5,6
57. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,6
56. Fantastik dörtlü (I) (2005)
5,7
55. X-Men: Dark Phoenix (2019)
5,8
54. İnfazcı 2 Savaş Bölgesi (2008)
5,9
53. Blade: Trinity (2004)
5,9
52. Siyah giyen adamlar II (2002)
6,2
51. Örümcek-Adam 3 (2007)
6,2
49. Göster Gününü 2 (2013)
6,5
48. İnanılmaz Örümcek-Adam 2 (2014)
6,6
47. X-Men Başlangıç: Wolverine (2009)
6,6
46. Bıçağın İki Yüzü 2 (2002)
6,7
45. X-men: Son direniş (2006)
6,7
43. The Incredible Hulk (2008)
6,7
42. Kingsman: Altın Çember (2017)
6,7
41. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,7
40. Siyah Giyen Adamlar 3 (2012)
6,8
39. Thor: Karanlık Dünya (2013)
6,9
38. İnanılmaz Örümcek-Adam (2012)
6,9
37. X-Men: Apocalypse (2016)
6,9
36. Captain Marvel (2019)
6,9
35. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
32. Bıçağın iki yüzü (1998)
7,1
31. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
30. Demir Adam 3 (2013)
7,2
29. Örümcek-Adam 2 (2004)
7,3
28. Siyah giyen adamlar (1997)
7,3
26. Örümcek-Adam (2002)
7,3
25. Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
7,3
24. Black Panther (2018)
7,3
21. Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
7,4
20. Doktor Strange (2016)
7,5
19. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,5
18. Göster Gününü (2010)
7,6
17. Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)
7,6
16. X-Men: Birinci Sınıf (2011)
7,7
15. Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
7,7
13. Kingsman: Gizli Servis (2014)
7,7
12. 6 Süper Kahraman (2014)
7,8
11. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
7,8
9. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
8. X-Men: Geçmis Günler Gelecek (2014)
8
5. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8
3. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
2. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,4
1. Avengers: Endgame (2019)
8,4