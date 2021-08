78. yaşını kutlayan Robert De Niro'nun zirvedeki 15 filmi

4. Once Upon a Time in America (1984) IMDb: 8.4 New York'ta Yahudi olan David 'Noodles' Aaronson, ve arkadaşları 20. yüzyılın başlarında New York'ta büyümüş ve isimlerini her yerde duyurmak isteyen gangsterler olarak yetişmiştir. Filmin başlıca karakteri olan David Aaronson çocukluğu, gençliği ve yaşlılığında süre gelen olaylar anlatılmıştır. Arkadaş grubu çeşitli nedenlerden ötürü dağılır ve uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelip, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için işe koyulurlar.