78. yaşını kutlayan Robert De Niro'nun zirvedeki 15 filmi

17.08.2021 - 11:35
Genç Corleone, Amerika’ya yeni gelmiştir.
1917 yılında, New York şehri’nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.
Michael Corleone, mafya dünyasında inanılmaz bir güce ulaşırken, bir yandan da ailesini korumaya çalışır. Fakat bunlar Micheal'a sadece güç değil, beraberinde yalnızlık ve mutsuzluk getirir.Robert De Niro filmde yalnızca 45 dakika Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'ı almıştır.
Amerikan biyografik suç filmidir. Pileggi'nin 1985 tarihli kurgusal olmayan kitabı Wiseguy'un film uyarlamasıdır.
Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino'nun oynadığı film, 1955'ten 1980'e kadar mafya ortağı Henry Hill, arkadaşları ve ailesinin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.
Gotham City'de, zihinsel olarak sorunlu komedyen Arthur Fleck, toplum tarafından göz ardı edilir ve kötü muamele görür.
Toplum tarafından dışlanan Arthur, yapayalnızdır. Daha sonra Arthur, kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Bu yol onu ikinci kişiliğiyle yüz yüze getirir: Joker.
Filmde Neil McCauley ve ekibi Chris Shiherlis, Michael Cheritto profesyonel bir suç çetesidir. Planlandığı gibi gitmeyen bir soygundan sonra LAPD'nin meşhur komiseri Vincent Hanna ekibi ile bu çetenin peşine düşer ancak ellerinde hiçbir kanıt yoktur.
Görgü tanıklarının soygun esnasında duyduğu bir kelimeden yola çıkan Hanna, bir tazı gibi iz sürerek çete üyelerinden Cheritto'ya ulaşır ve poliste kaydı olmayan Neil haricinde tüm çeteyi izlemeye alır.
Akli dengesi yerinde olmayan bir gazi, kirli ve adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddediyor ve bu kırılma anından sonra bir silah alıp harekete geçmeye, sokakların pisliğini temizlemeye karar veriyor; bu esnada kendini bir fahişeyi kurtarmaya adıyor.
New York City'de gece taksi şoförlüğü yapan Travis, sosyal hayatındaki başarısızlığını, saplantılı bir tutku beslediği Bickle’la tersine döndürmeye çalışsa da beklediği karşılığı bulamıyor.
Ace Rothstein renkli gece hayatı ve kumar çılgınlığıyla ünlü olan Las Vegas'ın bu kumarhanelerinden birini yöneten bir işletmecidir.
Rothstein bu işe başladığı günden bu yana işini düzgün yapıp güvenilirliğini korumaya ve kumarhane sahipleriyle arasını iyi tutmaya çalışmıştır.
Bu açgözlü ve eğlence düşkünü adam yüzünden başarılı iş hayatı tepetaklak olma yolunda giden Ace, aşık olduğunda işler iyice yolundan çıkacaktır.
Her zaman en iyisi olmak için kendine zarar verecek derecede korkutucu bir hırs barındıran boksör Jake La Motta, bu agresifliğini sadece ringte rakipleri üzerinde değil; ring dışındaki özel hayatına da taşıyor. Bu nedenle zamanla kariyerini kendi elleriyle un ufak ederken yakın çevresini de yavaş yavaş kaybediyor.
Köşe yazarı Jimmy Breslin ve Pete Hamill hakkındaki belgesel, arkadaşlıklarını ve rekabetlerini New York'un kaba ve taklacı tabloid evreninin en büyük iki yıldızı olarak takip ediyor.
Breslin ve Hamill sırasıyla New York Daily News ve New York Post için ve bunların yanı sıra Village Voice gibi diğer gazeteler için çalıştı.
Eliot Ness, Chicago’ya atanan bir federal ajandır. Ness’e verilen görev mafya elebaşı Al Capone’u etkisiz hale getirmektir. Fakat Capone'un şehirdeki gücü çok yüksektir.
Gittikçe cesaretini kaybetmekte olan Ness bir gün deneyimli bir polis memuru olan Jimmy Malone ile tanışır. Malone’un yardımıyla Ness özel ekibine silahşör George Stone’u ve muhasebeci Oscar Wallace’ı ekleyerek Capone’un üzerine gitmeye başlar.
Karanlık bir atmosfere evrilen bu dünyada yaşayan insanlardan biri olan bürokrat Sam Lowrey, hayallerinin kadınının peşinden giderken devlet düşmanı olur.