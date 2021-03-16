En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olan Quo Vadis, Aida? hakkında merak edilenler

TRT ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in filmi Quo Vadis, Aida? 93. Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak 5 adaydan biri olarak seçildi. İşte Quo Vadis, Aida? hakkında merak edilenler...

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16.03.2021 - 11:37

Srebrenitsa katliamına mercek tutan TRT ortak yapımı Quo Vadis, Aida? Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde; Danimarka'dan Another Round, Hong Kong'dan Better Days, Romanya'dan Collective ve Tunus'tan The Man Who Sold His Skin filmleriyle yarışacak.





Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Akademi Ödülleri Töreni bu yıl yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 25 Nisan'da düzenlenecek.





Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor.





Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Dünya prömiyerini 2020'nin Eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film Festivali'nde yarıştı; Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde yer aldı, ödüller kazandı.

Quo Vadis Aida?, Türkiye'de ise geçtiğimiz Ekim ayında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da En İyi Film Ödülü'nü almıştı.

Film, birkaç gün önce de İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA ödüllerinde En İyi Yönetmen ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere iki kategoride aday gösterilmişti.

Jasmila Zbanic'in senaristliğini ve önetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda; Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry Raymond Thiry, Boris Isakovic ve Emir Hadzihafizbegovic yer alıyor.