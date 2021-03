En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olan Quo Vadis, Aida? hakkında merak edilenler

Srebrenitsa katliamına mercek tutan TRT ortak yapımı Quo Vadis, Aida? Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde; Danimarka'dan Another Round, Hong Kong'dan Better Days, Romanya'dan Collective ve Tunus'tan The Man Who Sold His Skin filmleriyle yarışacak.