En iyi yaz filmleri

Film: Galaksinin Koruyucuları / Guardians of the Galaxy Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2014 Gişe Hasılatı: 773 milyon dolar

Film: Kutsal Hazine Avcıları / Raiders of the Lost Ark Vizyon Tarihi: 12 Haziran 1981 Gişe Hasılatı: 389 milyon dolar

13

Film: Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl



Vizyon Tarihi: 9 Temmuz 2003



Gişe Hasılatı: 654 milyon dolar