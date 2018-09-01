Sinemaya gitmek için en iyi zaman, yaz dönemi olabilir. Çünkü büyük stüdyolar gişede başarılı olacağını düşündüğü filmleri genelde yaz dönemlerinde vizyona sokuyorlar. Yüzlerce milyon dolarlık bütçeye sahip yapımlar yaz aylarında beyaz perdeye konuk olurken, dünyanın her yanındaki sinema severler de salonlara akın ediyor. İşte beyazperde'nin verilerine göre gişede başarılı olan gelmiş geçmiş en iyi yaz filmleri...
1
Film: Kaçak / The Fugitive
Vizyon Tarihi: 6 Ağustos 1993
Gişe Hasılatı: 368 milyon dolar
2
Film: Ratatuy / Ratatouille
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2007
Gişe Hasılatı: 620 milyon dolar
3
Film: Terminatör 2: Mahşer Günü / Terminator 2: Judgment Day
Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 1991
Gişe Hasılatı: 520 milyon dolar
4
Film: Nedimeler / Bridesmaids
Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2011
Gişe Hasılatı: 288 milyon dolar
5
Film: Galaksinin Koruyucuları / Guardians of the Galaxy
Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2014
Gişe Hasılatı: 773 milyon dolar
6
Film: Hayalet Avcıları / Ghostbusters
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 1984
Gişe Hasılatı: 295 milyon dolar
7
Film: Kaya / The Rock
Vizyon Tarihi: 7 Haziran 1996
Gişe Hasılatı: 335 milyon dolar
8
Film: Yıldız Savaşları / Star Wars
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 1977
Gişe Hasılatı: 775 milyon dolar
9
Film: Yaratık 2 / Aliens
Vizyon Tarihi: 18 Temmuz 1986
Gişe Hasılatı: 131 milyon dolar
10
Film: Kutsal Hazine Avcıları / Raiders of the Lost Ark
Vizyon Tarihi: 12 Haziran 1981
Gişe Hasılatı: 389 milyon dolar
11
Film: Yenilmezler / The Avengers
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2012
Gişe Hasılatı: 1 milyar 518 milyon dolar
12
Film: Zor Ölüm / Die Hard
Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 1988
Gişe Hasılatı: 140 milyon dolar
13
Film: Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl