En komik olmaya adaylar (Vahşi yaşam fotoğraf yarışması)
Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek. İşte bugüne kadar yapılan başvurular arasında dikkat çeken fotoğraflar...
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