En komik olmaya adaylar (Vahşi yaşam fotoğraf yarışması)

Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek. İşte bugüne kadar yapılan başvurular arasında dikkat çeken fotoğraflar...

23.05.2020 - 06:50

Anthony Bucci / Kanada

Yaron Schmid/ Kenya

İngiltere
Janet Miles/ ABD
David DesRochers/ ABD
Tanzanya
Estonya
Manoj Shah / Kenya

Tanvir Ali /Kenya

Yarin Klein / Tanzanya

Reynante Martinez/ Filipinler
Tanzanya

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