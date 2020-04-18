En popüler aile dizileri (IMDb nisan verileri)
Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler aile dizileri kategorisi fikir verici olabilir. İşte nisan ayının en popüler 50 aile dizisi...
50. Cosby Ailesi (1984–1992)
7,3
49. Bunk'd (2015–2020)
5,4
48. İyi Şanslar Charlie (2010–2014)
7,0
47. The Brady Bunch (1969–1974)
6,7
46. Poketto monsuta (1997– )
7,5
45. Tatlı cadı (1964–1972)
7,5
44. Genç Cadı Sabrina (1996–2003)
6,6
43. Jessie (2011–2015)
5,9
42. Saved by the Bell (1989–1992)
7,0
41. iCarly (2007–2012)
6,6
40. Fineas ve Förb (2007–2015)
7,9
39. Ramayan (1987–1988)
9,3
38. The Wonder Years (1988–1993)
8,3
37. 3rd Rock from the Sun (1996–2001)
7,7
36. Girl Meets World (2014–2017)
7,2
35. Home Improvement (1991–1999)
7,2
34. 7th Heaven (1996–2007)
5,2
33. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019– )
8,5
32. Walton ailesi (1971–1981)
7,6
31. Batman: Animasyon Serisi (1992–1995)
9,0
30. Doctor Who (1963–1989)
8,4
29. Zack ve Cody'nin lüks yaşamı (2005–2008)
6,5
29. Zack ve Cody'nin lüks yaşamı (2005–2008)
6,5
28. Waverly Büyücüleri (2007–2012)
6,8
27. Family Matters (1989–1998)
6,5
26. Keeping Up with the Kardashians (2007– )
2,8
25. Henry Danger (2014–2020)
5,5
24. Hannah Montana (2006–2011)
5,0
23. Fuller House (2016– )
6,8
22. Steven Universe (2013–2020)
8,3
21. Victorious (2010–2013)
6,8
20. Korra Efsanesi (2012–2014)
8,4
19. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)
8,6
18. Sünger Bob Kare Şort (1999– )
8,1
17. Malcolm in the Middle (2000–2006)
8,0
16. The Andy Griffith Show (1960–1968)
8,3
15. Bizim Ev (1987–1995)
6,7
14. Sonny'nin yıldızı (2009–2011)
6,1
13. DuckTales (2017– )
8,2
12. Talihsiz Serüvenler Dizisi (2017–2019)
7,8
10. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)
8,9
9. The Nanny (1993–1999)
6,9
8. Lost in Space (2018– )
7,3
7. Boy Meets World (1993–2000)
8,1
6. Heartland (II) (2007– )
8,4
5. Küçük ev (1974–1983)
7,4
4. His Dark Materials (2019– )
7,9
3. Avatar: Son Hava Bükücü (2005–2008)
9,2
2. The Letter for the King (2020– )
5,9
1. Doctor Who (2005– )
8,6