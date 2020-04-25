En popüler aksiyon dizileri (IMDb Nisan verileri)
Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler aksiyon dizileri listesi belli oldu. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede bitiren 25 yabancı aksiyon dizisi
25. Future Man (2017–2020)
7,8
24. Star Trek: Discovery (2017– )
7,3
23. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
8,6
22. Jack Ryan (2018– )
8,1
21. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
17. Chicago Fire (2012– )
7,9
15. Altered Carbon (2018– )
8,1
14. Chicago P.D. (2014– )
8,1
13. The Flash (2014– )
7,7
12. Star Trek: Picard (2020– )
7,7
11. The Last Kingdom (2015– )
8,3
10. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003– )
7,8
9. The Witcher (2019– )
8,3
8. Büyük Kaçış (2005–2017)
8,3
7. Star Wars: Klon Savaşları (2008–2020)
8,1
6. The Mandalorian (2019– )
8,7
4. Outer Banks (2020– )
7,7
3. Killing Eve (2018– )
8,3
2. Taht Oyunları (2011–2019)
9,3
1. La Casa de Papel (2017– )
8,5