En popüler aksiyon dizileri (Şubat verileri)

1989 yılında, aynı günde doğan 43 bebeğin ve bebeklerin bir gün öncesinde hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen ve birbiriyle hiçbir alakası olmayan kadınlardan dünyaya gelmesini anlatan, yeni yabancı dizi The Umbrella Academy birçok kategoride zirveye yerleşti. Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler aksiyon dizileri de onlarda biri oldu. İşte The Umbrella Academy'nin zirve mücadelesi verdiği en popüler 50 yabancı aksiyon dizisi...
1
50. Knightfall (2017– ) 6,6
2
49. Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999) 7,9
3
48. Legion (2017– ) 8,3
4
47. Magnum P.I. (2018– ) 5,3
5
46. Wayne (2019– ) 8,6
6
45. MacGyver (2016– ) 5,2
7
44. SEAL Team (2017– ) 7,2
8
43. Into the Badlands (2015–2019) 8,1
9
42. Spartaküs: Kan ve kum (2010–2013) 8,5
10
41. Colony (2016–2018) 7,4
11
40. Kardeşler Takımı (2001) 9,5
12
39. S.W.A.T. (2017– ) 6,7
13
38. Stargate SG-1 (1997–2007) 8,4
14
37. Chicago Fire (2012– ) 7,9
15
36. Vampir Avcısı Buffy (1996–2003) 8,2
16
35. Future Man (2017– ) 7,9
17
34. Baywatch (1989–2001) 5,2
18
33. Geleceğin Efsaneleri (2016– ) 6,9
19
32. Altered Carbon (2018– ) 8,2
20
31. NCIS: Los Angeles (2009– ) 6,7
21
30. Star Trek: The Next Generation (1987–1994) 8,6
22
29. Strike Back (2010–2019) 8,2
23
28. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– ) 7,5
24
27. Designated Survivor (2016–2019) 7,7
25
26. Lethal Weapon (2016– ) 8,0
26
25. Chicago P.D. (2014– ) 8,1
27
24. Kör Nokta (2015– ) 7,5
28
23. The Gifted (2017– ) 7,5
29
22. Jack Ryan (2018– ) 8,2
30
21. Daredevil (2015–2018) 8,7
31
20. Büyük Kaçış (2005–2017) 8,4
32
19. La casa de papel (2017– ) 8,6
33
18. Deadly Class (2018– ) 8,1
34
17. Hawaii Five-0 (2010– ) 7,4
35
16. Supergirl (2015– ) 6,4
36
15. The Last Kingdom (2015– ) 8,3
37
14. Hanna (2019– ) 7,8
38
13. The Passage (2019– ) 7,5
39
12. Kingdom (2019– ) 8,4
40
11. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003– ) 7,8