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En popüler aksiyon filmleri (IMDb Şubat verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için aksiyon için bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin şubat verilerine göre en popüler 25 aksiyon filmi

  • 1

    25. Hunter Killer (2018)
    6,6
  • 2

    24. Başlat (2018)
    7,5
  • 3

    23. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
    7,0
  • 4

    22. Ant-Man ve Wasp (2018)
    7,1
  • 5

    21. Örümcek Ağındaki Kız (2018)
    6,1
  • 6

    20. Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020)
  • 7

    19. Venom: Zehirli Öfke (2018)
    6,8

  • 8

    18. Black Panther (2018)
    7,4
  • 9

    17. Ölümcül Labirent (I) (2019)
    6,4
  • 10

    16. Terminator: Dark Fate (2019)
  • 11

    15. Destroyer (2018)
    6,6
  • 12

    14. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5
  • 13

    13. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,7
  • 14

    12. Ölümcül Makineler (2018)
    6,2
  • 15

    11. Robin Hood (I) (2018)
    5,3
  • 16

    10. İnanılmaz Aile 2 (2018)
    7,8
  • 17

    9. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
    7,9
  • 18

    8. Aquaman (2018)
    7,4
  • 19

    7. Kaptan Marvel (2019)
  • 20

    6. Cold Pursuit (2019)
    6,6
  • 21

    5. Overlord Operasyonu (2018)
    6,8
  • 22

    4. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
  • 23

    3. Polar (2019)
    6,3
  • 24

    2. Lego Filmi 2 (2019)
    7,1
  • 25

    1. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,6
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