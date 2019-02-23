En popüler aksiyon filmleri (IMDb Şubat verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için aksiyon için bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin şubat verilerine göre en popüler 25 aksiyon filmi
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25. Hunter Killer (2018)
6,6
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24. Başlat (2018)
7,5
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23. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
7,0
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22. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
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21. Örümcek Ağındaki Kız (2018)
6,1
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20. Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020)
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19. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,8
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18. Black Panther (2018)
7,4
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17. Ölümcül Labirent (I) (2019)
6,4
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16. Terminator: Dark Fate (2019)
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15. Destroyer (2018)
6,6
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14. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
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13. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,7
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12. Ölümcül Makineler (2018)
6,2
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11. Robin Hood (I) (2018)
5,3
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10. İnanılmaz Aile 2 (2018)
7,8
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9. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
7,9
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8. Aquaman (2018)
7,4
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7. Kaptan Marvel (2019)
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6. Cold Pursuit (2019)
6,6
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5. Overlord Operasyonu (2018)
6,8
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4. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
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3. Polar (2019)
6,3
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2. Lego Filmi 2 (2019)
7,1
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1. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,6