En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri)

Corona virüs nedeniyle 'yeni normal'e ayak uydurmaya çalışılan bu günlerde; ailece film keyfi yapmak istiyor ancak karar veremiyorsanız animasyonlar iyi bir tercih olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin ağustos verilerine göre en popüler animasyonlar...

04.08.2020 - 07:23

En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 1
25. Cesur (2012)
7,1

En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 2
24. Prenses Mononoke (1997)
8,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 3
23. Ters Yüz (I) (2015)
8,1
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 4
22. Mulan (1998)
7,6
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 5
21. Senin adın (2016)
8,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 6
20. Ratatuy (2007)
8,0
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 7
19. Yürüyen şato (2004)
8,2
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 8
18. Herkül (1997)
7,3
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 9
17. Coco (I) (2017)
8,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 10
16. Arabalar (2006)
7,1
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 11
15. Karmakarışık (2010)
7,7
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 12
14. Aslan Kral (1994)
8,5

En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 13
13. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)
8,0
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 14
12. Prenses ve Kurbağa (2009)
7,1
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 15
11. Karlar Ülkesi (I) (2013)
7,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 16
10. Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
7,8
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 17
9. Loraks (2012)
6,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 18

8. Ruhların Kaçışı (2001)
8,6
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 19

7. Hadi Gidelim (I) (2020)
7,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 20
6. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 21


5. Aslan Kral (2019)
6,9
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 22
4. Moana (I) (2016)
7,6
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 23
3. Karlar Ülkesi II (2019)
6,9
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 24

2. Scoob! (2020)
5,7
En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri) - 25
1. Trolls World Tour (2020)
6,1

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