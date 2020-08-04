En popüler animasyonlar (IMDb ağustos verileri)

Corona virüs nedeniyle 'yeni normal'e ayak uydurmaya çalışılan bu günlerde; ailece film keyfi yapmak istiyor ancak karar veremiyorsanız animasyonlar iyi bir tercih olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin ağustos verilerine göre en popüler animasyonlar...
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