En popüler bilim kurgu dizileri (IMDb Eylül 2019 verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler bilim kurgu dizileri belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için rehber niteliğinde liste...
1
50. Castle Rock (2018– ) 7,7
2
49. Love, Death & Robots (2019– ) 8,6
3
48. Supheli Şahıs (2011–2016) 8,4
4
47. Smallville (2001–2011) 7,4
5
46. Young Justice (2010– ) 8,7
6
45. Daredevil (2015–2018) 8,6
7
44. Geleceğin Efsaneleri (2016– ) 6,8
8
43. Killjoys (2015– ) 7,2
9
42. Uzay yolu (1966–1969) 8,3
10
41. The Orville (2017– ) 8,0
11
40. The Punisher (2017–2019) 8,6
12
39. Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999) 7,9
13
38. Fringe (2008–2013) 8,4
14
37. Doom Patrol (2019– ) 8,1
15
36. WandaVision (2021– )
16
35. Glitch (2015– ) 7,5
17
34. Star Trek: Voyager (1995–2001) 7,8
18
33. Gizli Dosyalar (1993–2018) 8,6
19
32. The Man in the High Castle (2015– ) 8,1
20
31. Star Trek: Discovery (2017– ) 7,4
21
30. The OA (2016–2019) 7,8
22
29. Fremvandrerne (2019– ) 8,1
23
28. Jessica Jones (2015–2019) 8,0
24
27. Supergirl (2015– ) 6,4
25
26. Legion (2017–2019) 8,3
26
25. Altered Carbon (2018– ) 8,1
27
24. Lost (2004–2010) 8,3
28
23. The Umbrella Academy (2019– ) 8,0
29
22. Gotham (2014–2019) 7,8
30
21. Star Trek: The Next Generation (1987–1994) 8,6
31
20. The Expanse (2015– ) 8,4
32
19. Rick and Morty (2013– ) 9,3
33
18. The Flash (2014– ) 7,8
34
17. Doctor Who (2005– ) 8,6
35
16. The Falcon and the Winter Soldier (2020– )
36
15. Arrow (2012– ) 7,6
37
14. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– ) 7,5
38
13. Fear the Walking Dead (2015– ) 6,9
39
12. Westworld (2016– ) 8,8
40
11. Another Life (2019– ) 4,8
41
10. Titans (I) (2018– ) 8,0
42
9. Dark (2017– ) 8,7
43
8. Luchshe, chem lyudi (2018–2019) 7,3
44
7. The 100 (2014– ) 7,7
45
6. Kara Ayna (2011– ) 8,9
46
5. The Handmaid's Tale (2017– ) 8,5
47
4. Tuhaf Şeyler (2016– ) 8,8
48
3. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019– ) 8,8