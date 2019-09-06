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En popüler bilim kurgu dizileri (IMDb Eylül 2019 verileri)

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler bilim kurgu dizileri belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için rehber niteliğinde liste...

  • 1

    50. Castle Rock (2018– )
    7,7
  • 2

    49. Love, Death & Robots (2019– )
    8,6
  • 3

    48. Supheli Şahıs (2011–2016)
    8,4
  • 4

    47. Smallville (2001–2011)
    7,4
  • 5

    46. Young Justice (2010– )
    8,7
  • 6

    45. Daredevil (2015–2018)
    8,6
  • 7

    44. Geleceğin Efsaneleri (2016– )
    6,8
  • 8

    43. Killjoys (2015– )
    7,2
  • 9

    42. Uzay yolu (1966–1969)
    8,3
  • 10

    41. The Orville (2017– )
    8,0
  • 11

    40. The Punisher (2017–2019)
    8,6
  • 12

    39. Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999)
    7,9
  • 13

    38. Fringe (2008–2013)
    8,4
  • 14

    37. Doom Patrol (2019– )
    8,1
  • 15

    36. WandaVision (2021– )
  • 16

    35. Glitch (2015– )
    7,5
  • 17

    34. Star Trek: Voyager (1995–2001)
    7,8
  • 18

    33. Gizli Dosyalar (1993–2018)
    8,6
  • 19

    32. The Man in the High Castle (2015– )
    8,1
  • 20

    31. Star Trek: Discovery (2017– )
    7,4
  • 21

    30. The OA (2016–2019)
    7,8
  • 22

    29. Fremvandrerne (2019– )
    8,1

  • 23

    28. Jessica Jones (2015–2019)
    8,0
  • 24

    27. Supergirl (2015– )
    6,4
  • 25

    26. Legion (2017–2019)
    8,3
  • 26

    25. Altered Carbon (2018– )
    8,1
  • 27

    24. Lost (2004–2010)
    8,3
  • 28

    23. The Umbrella Academy (2019– )
    8,0
  • 29

    22. Gotham (2014–2019)
    7,8
  • 30

    21. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
    8,6
  • 31

    20. The Expanse (2015– )
    8,4
  • 32

    19. Rick and Morty (2013– )
    9,3

  • 33

    18. The Flash (2014– )
    7,8
  • 34

    17. Doctor Who (2005– )
    8,6
  • 35

    16. The Falcon and the Winter Soldier (2020– )
  • 36

    15. Arrow (2012– )
    7,6
  • 37

    14. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
    7,5
  • 38

    13. Fear the Walking Dead (2015– )
    6,9

  • 39

    12. Westworld (2016– )
    8,8
  • 40

    11. Another Life (2019– )
    4,8
  • 41

    10. Titans (I) (2018– )
    8,0

  • 42

    9. Dark (2017– )
    8,7
  • 43

    8. Luchshe, chem lyudi (2018–2019)
    7,3
  • 44

    7. The 100 (2014– )
    7,7
  • 45

    6. Kara Ayna (2011– )
    8,9
  • 46

    5. The Handmaid's Tale (2017– )
    8,5
  • 47

    4. Tuhaf Şeyler (2016– )
    8,8
  • 48

    3. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019– )
    8,8
  • 49

    2. The Boys (2019– )
    8,9
  • 50


    1. The Mandalorian (2019– )
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