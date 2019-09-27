En popüler bilim kurgu filmleri (IMDb Eylül 2019 verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler bilim kurgu filmleri belli oldu. İşte Brad Pitt'in başrolünde oynadığı astronot Roy McBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu anlatan Yıldızlara Doğru'nun (Ad Astra) zirvede olduğu en popüler filmler...
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150. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
8,5 Rate this
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249. Glass (2019)
6,7
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348. The Expanse (2015– )
8,4 Rate this
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447. Castle Rock (2018– )
7,7
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546. Fremvandrerne (2019– )
8,1
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645. Lost (2004–2010)
8,3
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7
44. Another Life (2019– )
4,8
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843. Time Trap (2017)
6,6
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942. Brightburn (2019)
6,2
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1041. Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016)
6,0
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1140. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
8,6
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1239. Supergirl (2015– )
6,4
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1338. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
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1437. Gotham (2014–2019)
7,8
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1536. Predator (2018)
5,4
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1635. Rick and Morty (2013– )
9,3
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1734. Blade Runner 2049: Biçak Sirti (2017)
8,0
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1833. Westworld (2016– )
8,8
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19
32. Aquaman (2018)
7,0
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2031. Doctor Who (2005– )
8,6
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2130. Yeni Mutantlar (2020)
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2229. Borderlands 3 (2019 Video Game)
8,6
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2328. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,4
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2427. Arrow (2012– )
7,6
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2526. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
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2625. The Flash (2014– )
7,8
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2724. See (2019– )
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2823. The Mandalorian (2019– )
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2922. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
6,2
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3021. Fear the Walking Dead (2015– )
6,9
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3120. The Suicide Squad (2021)
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3219. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,6
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3318. Dark (2017– )
8,7
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3417. Black Widow (2020)
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3516. İkizler Projesi (2019)
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3615. The 100 (2014– )
7,7
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37
14. Terminatör: Kara Kader (2019)
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38
13. Watchmen (2019– )
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3912. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
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4011. The Handmaid's Tale (2017– )
8,5
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4110. Kara Ayna (2011– )
8,9
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429. Titans (I) (2018– )
8,0
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438. X-Men: Dark Phoenix (2019)
5,8
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44
7. Avengers: Endgame (2019)
8,6
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456. Tuhaf Şeyler (2016– )
8,8
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465. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019– )
8,8
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474. The Boys (2019– )
8,8
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483. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,7
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492. The I-Land (2019– )
4,3
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501. Yıldızlara Doğru (2019)
7,1