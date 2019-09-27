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En popüler bilim kurgu filmleri (IMDb Eylül 2019 verileri)

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre; eylülün en popüler bilim kurgu filmleri belli oldu. İşte Brad Pitt'in başrolünde oynadığı astronot Roy McBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu anlatan Yıldızlara Doğru'nun (Ad Astra) zirvede olduğu en popüler filmler...

  • 1

    50. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
    8,5 Rate this
  • 2

    49. Glass (2019)
    6,7
  • 3

    48. The Expanse (2015– )
    8,4 Rate this

  • 4

    47. Castle Rock (2018– )
    7,7
  • 5

    46. Fremvandrerne (2019– )
    8,1
  • 6

    45. Lost (2004–2010)
    8,3
  • 7

    44. Another Life (2019– )

    4,8

  • 8

    43. Time Trap (2017)
    6,6
  • 9

    42. Brightburn (2019)
    6,2
  • 10

    41. Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016)
    6,0
  • 11

    40. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
    8,6
  • 12

    39. Supergirl (2015– )
    6,4
  • 13

    38. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,4
  • 14

    37. Gotham (2014–2019)
    7,8
  • 15

    36. Predator (2018)
    5,4
  • 16

    35. Rick and Morty (2013– )
    9,3
  • 17

    34. Blade Runner 2049: Biçak Sirti (2017)
    8,0
  • 18

    33. Westworld (2016– )
    8,8
  • 19


    32. Aquaman (2018)
    7,0
  • 20

    31. Doctor Who (2005– )
    8,6
  • 21

    30. Yeni Mutantlar (2020)
  • 22

    29. Borderlands 3 (2019 Video Game)
    8,6
  • 23

    28. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,4
  • 24

    27. Arrow (2012– )
    7,6
  • 25

    26. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
    7,5
  • 26

    25. The Flash (2014– )
    7,8
  • 27

    24. See (2019– )
  • 28

    23. The Mandalorian (2019– )
  • 29

    22. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
    6,2
  • 30

    21. Fear the Walking Dead (2015– )
    6,9
  • 31

    20. The Suicide Squad (2021)
  • 32

    19. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
    5,6
  • 33

    18. Dark (2017– )
    8,7
  • 34

    17. Black Widow (2020)
  • 35

    16. İkizler Projesi (2019)
  • 36

    15. The 100 (2014– )
    7,7
  • 37

    14. Terminatör: Kara Kader (2019)

  • 38

    13. Watchmen (2019– )

  • 39

    12. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
  • 40

    11. The Handmaid's Tale (2017– )
    8,5
  • 41

    10. Kara Ayna (2011– )
    8,9
  • 42

    9. Titans (I) (2018– )
    8,0
  • 43

    8. X-Men: Dark Phoenix (2019)
    5,8
  • 44


    7. Avengers: Endgame (2019)
    8,6
  • 45

    6. Tuhaf Şeyler (2016– )
    8,8
  • 46

    5. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019– )
    8,8
  • 47

    4. The Boys (2019– )
    8,8
  • 48

    3. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
    7,7
  • 49

    2. The I-Land (2019– )
    4,3
  • 50

    1. Yıldızlara Doğru (2019)
    7,1
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