NTV

En popüler bilim kurgu filmleri ve dizileri (Süper kahramanlar zirvede)

Yabancı film ya da dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için bilim kurgu iyi bir tercih olabilir. İşte süper kahramanların zirveyi domine ettiği IMDb'nin en popüler yapımları

  • 1

    50. Yenilmezler (2012)
    8,1
  • 2

    49. Lost (2004–2010)
    8,4
  • 3

    48. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
    6,9
  • 4

    47. The OA (2016– )
    7,7
  • 5

    46. Ant-Man ve Wasp (2018)
    7,1
  • 6

    45. Venom: Zehirli Öfke (2018)
    6,8
  • 7

    44. Glass (2019)
    7,0
  • 8

    43. Doctor Who (2005– )
    8,7
  • 9

    42. Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 (2019)
    6,5
  • 10

    41. Westworld (2016– )
    8,8
  • 11

    40. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
    7,5
  • 12

    39. Thor: Ragnarok (2017)
    7,9
  • 13

    38. Terminator: Dark Fate (2019)
  • 14

    37. Serenity (2019)
    5,2
  • 15

    36. Overlord Operasyonu (2018)
    6,8
  • 16

    35. The Expanse (2015– )
    8,4
  • 17

    34. The Handmaid's Tale (2017– )
    8,6
  • 18

    33. Titans (I) (2018– )
    8,1
  • 19

    32. Supergirl (2015– )
    6,4
  • 20

    31. The 100 (2014– )
    7,8
  • 21

    30. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)

  • 22

    29. Dark Phoenix (2019)
  • 23

    28. Brightburn (2019)
  • 24

    27. Deadpool 2 (2018)
    7,8
  • 25

    26. The Punisher (2017–2019)
    8,6
  • 26

    25. Tuhaf Şeyler (2016– )
    8,9
  • 27

    24. Black Panther (2018)
    7,3
  • 28

    23. Galaksinin Koruyucuları (2014)
    8,1
  • 29

    22. Kara Ayna (2011– )
    8,9
  • 30

    21. Ölümcül Makineler (2018)
    6,2
  • 31

    20. The Passage (2019– )
    7,6
  • 32

    19. Arrow (2012– )
    7,7
  • 33

    18. Gotham (2014–2019)
    7,9
  • 34

    17. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)
    6,2
  • 35

    16. Hellboy (2019)
  • 36

    15. The Flash (2014– )
    7,9
  • 37

    14. A.I. Rising (2018)
    6,2
  • 38

    13. The Orville (2017– )
    7,9
  • 39

    12. Shazam! (2019)

  • 40

    11. Doom Patrol (2019– )
    8,5
  • 41

    10. Star Trek: Discovery (2017– )
    7,4

  • 42

    9. Istila Altında (2019)
    5,7
  • 43

    8. Love, Death & Robots (2019– )
    9,1
  • 44

    7. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5
  • 45

    6. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,6
  • 46

    5. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,6
  • 47

    4. Aquaman (2018)
    7,2
  • 48

    3. Yürüyen Ölüler (2010– )
    8,3
  • 49

    2. Avengers: Oyunun Sonu (2019)

  • 50

    1. Captain Marvel (2019)
    7,1
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin