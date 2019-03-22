En popüler bilim kurgu filmleri ve dizileri (Süper kahramanlar zirvede)

-
50. Yenilmezler (2012)
8,1
-
49. Lost (2004–2010)
8,4
-
48. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
-
47. The OA (2016– )
7,7
-
46. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
-
45. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,8
-
44. Glass (2019)
7,0
-
43. Doctor Who (2005– )
8,7
-
42. Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 (2019)
6,5
-
41. Westworld (2016– )
8,8
-
40. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
-
39. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
-
38. Terminator: Dark Fate (2019)
-
37. Serenity (2019)
5,2
-
36. Overlord Operasyonu (2018)
6,8
-
35. The Expanse (2015– )
8,4
-
34. The Handmaid's Tale (2017– )
8,6
-
33. Titans (I) (2018– )
8,1
-
32. Supergirl (2015– )
6,4
-
31. The 100 (2014– )
7,8
-
30. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
-
29. Dark Phoenix (2019)
-
28. Brightburn (2019)
-
27. Deadpool 2 (2018)
7,8
-
26. The Punisher (2017–2019)
8,6
-
25. Tuhaf Şeyler (2016– )
8,9
-
24. Black Panther (2018)
7,3
-
23. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,1
-
22. Kara Ayna (2011– )
8,9
-
21. Ölümcül Makineler (2018)
6,2
-
20. The Passage (2019– )
7,6
-
19. Arrow (2012– )
7,7
-
18. Gotham (2014–2019)
7,9
-
17. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)
6,2
-
16. Hellboy (2019)
-
15. The Flash (2014– )
7,9
-
14. A.I. Rising (2018)
6,2
-
13. The Orville (2017– )
7,9
-
12. Shazam! (2019)
-
11. Doom Patrol (2019– )
8,5
-
10. Star Trek: Discovery (2017– )
7,4
-
9. Istila Altında (2019)
5,7
-
8. Love, Death & Robots (2019– )
9,1
-
7. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
-
6. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,6
-
5. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,6
-
4. Aquaman (2018)
7,2
-
3. Yürüyen Ölüler (2010– )
8,3
-
2. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
-
1. Captain Marvel (2019)
7,1