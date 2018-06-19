En popüler biyografik diziler

Film gibi hayatları olan, tarihte iz bırakmış isimlerin hayatlarını anlatan diziler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Biyografik diziyeri seviyorsanız, Muhteşem Yüzyıl'ın da aralarındar bulunduğu en iyiler listesini kaçırmayın. Not: IMDb verileri ve popülerlik sıralaması dikkate alınmıştır.
1
50. Attila (2001) 6,7
2
49. The Bobby Brown Story (2018– )
3
48. Legends & Lies (2015– ) 6,9
4
47. Isabel (2011–2014) 8,3
5
46. Tina and Bobby (2017– ) 5,5
6
45. Muhteşem Yüzyıl (2011–2014) 6,6
7
44. Jesus of Nazareth (1977) 8,5
8
43. Ekaterina (2014– ) 8,2
9
42. American Experience (1988– ) 8,4
10
41. Trump: An American Dream (2017) 7,0
11
40. Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You (2018) 5,3
12
39. Total Divas (2013– ) 6,6
13
38. Hitler: The Rise of Evil (2003) 7,3
14
37. The Diary of Anne Frank (2009) 7,5
15
36. I, Claudius (1976) 8,9
16
35. The Great Train Robbery (2013) 7,4
17
34. Firavun Tut (2015) 7,2
18
33. 30 for 30 (2009– ) 8,8
19
32. Roman Empire: Reign of Blood (2016– ) 6,7
20
31. Medici: The Magnificent - Part I (2018– )
21
30. Z: The Beginning of Everything (2015–2017) 7,3
22
29. Disneyland (1954–1991) 8,6
23
28. The Jacksons: An American Dream (1992– ) 7,5
24
27. Urban Myths (2017– ) 7,5
25
26. Who Do You Think You Are? (2010– ) 8,1
26
25. Pablo Escobar: El Patron del Mal (2012– ) 8,6
27
24. John Adams (2008) 8,6
28
23. Kökler (1977) 8,4
29
22. Bonnie & Clyde (2013– ) 6,5
30
21. Jose Jose: El Principe de la Cancion (2018– ) 7,4