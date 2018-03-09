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En popüler diziler (Mart 2018)

Oscar ödül töreni ve vizyona giren filmleri takipten sıkılıp yabancı dizi izlemek isteyenler için Mart ayının en popülerleri belirlendi. İşte Walking Dead'in uzun aradan sonra zirveye çıktığı aralarında yeni dizilerin de olduğu IMDb'nin en popüler 50 dizisi.

  • 1

    Designated Survivor (2016) 7,8
  • 2

    The Good Doctor (2017) 8,4
  • 3

    Good Girls (2018) 7,1
  • 4

    The Alienist (2018) 7,8
  • 5

    Rick and Morty (2013) 9,3
  • 6

    Skandal (2012) 7,8
  • 7

    The 100 (2014) 7,8

    En popüler yabancı diziler (2018 şubat)

  • 8

    Suits (2011) 8,6
  • 9

    Breaking Bad (2008) 9,5
  • 10

    Counterpart (2017) 8,3
  • 11

    Waco (2018) 8,0
  • 12

    Westworld (2016) 8,9
  • 13

    Gizli Dosyalar (1993) 8,7
  • 14

    Cinayetten Paçayi Kurtarmak (2014) 8,2
  • 15

    Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1
  • 16

    The Magicians (2015) 7,5
  • 17

    The Big Bang Theory (2007) 8,3
  • 18

    Everything Sucks! (2018) 7,7
  • 19

    Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
  • 20

    Star Trek: Discovery (2017) 7,4
  • 21

    NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
  • 22

    Criminal Minds (2005) 8,1
  • 23

    Riverdale (2016) 7,7
  • 24

    Modern Family (2009) 8,5
  • 25

    Gotham (2014) 7,9
  • 26

    The Frankenstein Chronicles (2015) 7,4
  • 27

    Geleceğin Efsaneleri (2016) 7,0
  • 28

    The Office (2005) 8,8
  • 29

    Fahrenheit 451 (2018)
  • 30

    Sıkı Dostlar (1994) 8,9
  • 31

    American Crime Story (2016) 8,5
  • 32

    La casa de papel (2017) 8,8
  • 33

    Peaky Blinders (2013) 8,8
  • 34

    9-1-1 (2018) 7,2
  • 35

    Lucifer (2015) 8,2
  • 36

    The Blacklist (2013) 8,1

  • 37

    Tuhaf Şeyler (2016) 8,9




  • 38

    Doğaüstü (2005) 8,5
  • 39

    Arrow (2012) 7,8
  • 40

    Utanmaz (2011) 8,7
  • 41

    Vikingler (2013) 8,6
  • 42

    Kara Ayna (2011) 8,9
  • 43

    Homeland (2011) 8,4
  • 44

    Seven Seconds (2018) 7,6
  • 45

    This Is Us (2016) 8,8
  • 46

    The Flash (2014) 8,0
  • 47

    Grey's Anatomy (2005) 7,6
  • 48

    Taht Oyunları (2011) 9,5
  • 49

    Altered Carbon (2018) 8,4
  • 50

    Yürüyen Ölüler (2010) 8,4
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