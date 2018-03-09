En popüler diziler (Mart 2018)
Oscar ödül töreni ve vizyona giren filmleri takipten sıkılıp yabancı dizi izlemek isteyenler için Mart ayının en popülerleri belirlendi. İşte Walking Dead'in uzun aradan sonra zirveye çıktığı aralarında yeni dizilerin de olduğu IMDb'nin en popüler 50 dizisi.
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1Designated Survivor (2016) 7,8
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2The Good Doctor (2017) 8,4
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3Good Girls (2018) 7,1
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4The Alienist (2018) 7,8
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5Rick and Morty (2013) 9,3
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6Skandal (2012) 7,8
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7
The 100 (2014) 7,8
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8Suits (2011) 8,6
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9Breaking Bad (2008) 9,5
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10Counterpart (2017) 8,3
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11Waco (2018) 8,0
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12Westworld (2016) 8,9
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13Gizli Dosyalar (1993) 8,7
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14Cinayetten Paçayi Kurtarmak (2014) 8,2
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15Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1
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16The Magicians (2015) 7,5
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17The Big Bang Theory (2007) 8,3
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18Everything Sucks! (2018) 7,7
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19Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
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20Star Trek: Discovery (2017) 7,4
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21NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
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22Criminal Minds (2005) 8,1
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23Riverdale (2016) 7,7
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24Modern Family (2009) 8,5
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25Gotham (2014) 7,9
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26The Frankenstein Chronicles (2015) 7,4
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27Geleceğin Efsaneleri (2016) 7,0
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28The Office (2005) 8,8
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29Fahrenheit 451 (2018)
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30Sıkı Dostlar (1994) 8,9
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31American Crime Story (2016) 8,5
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32La casa de papel (2017) 8,8
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33Peaky Blinders (2013) 8,8
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349-1-1 (2018) 7,2
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35Lucifer (2015) 8,2
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36The Blacklist (2013) 8,1
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37Tuhaf Şeyler (2016) 8,9
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38Doğaüstü (2005) 8,5
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39Arrow (2012) 7,8
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40Utanmaz (2011) 8,7
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41Vikingler (2013) 8,6
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42Kara Ayna (2011) 8,9
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43Homeland (2011) 8,4
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44Seven Seconds (2018) 7,6
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45This Is Us (2016) 8,8
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46The Flash (2014) 8,0
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47Grey's Anatomy (2005) 7,6
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48Taht Oyunları (2011) 9,5
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49Altered Carbon (2018) 8,4
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50Yürüyen Ölüler (2010) 8,4