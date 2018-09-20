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En popüler filmler belli oldu (IMDb eylül 2018 verileri)

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin Eylüy verileri belli oldu.İşte IMDb'ye göre en popüler 50 film...

  • 1

    50 Yenilmezler: Sonsuzluk Savası - Bölüm 2 (2019)
  • 2

    49. Korku Seansı 2 (2016)
    7,4
  • 3

    48. X-Men: Dark Phoenix (2019)

  • 4

    47. Korku SeansI (2013)
    7,5
  • 5

    46. Adrift (2018)
    6,6
  • 6

    45. Çılgın (1977)
    6,9
  • 7

    44. Sessiz Bir Yer (2018)
    7,7
  • 8

    43. Istikamet: Düğün (2018)
    6,1
  • 9

    42. The Ballad of Buster Scruggs (2018)
    6,2
  • 10

    41. Başlat (2018)
    7,6

  • 11

    40. First Man (2018)
    5,5
  • 12

    39. Bohemian Rhapsody (2018)

  • 13

    38. The Equalizer 2 (2018)
    7,0
  • 14

    37. Av (1987)
    7,8
  • 15

    36. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

  • 16

    35. İnanilmaz Aile 2 (2018)
    8,1
  • 17

    34. Mile 22 (2018)
    6,1
  • 18

    33. It: Chapter Two (2019)
  • 19

    32. Yakalandın! (2018)
    6,6
  • 20

    31. Final Score (2018)
    5,5
  • 21

    30. Ant-Man ve Wasp (2018)
    7,4
  • 22

    29. Upgrade (2018)
    7,6
  • 23

    28. Venom: Zehirli Öfke (2018)
  • 24

    27. Alfa Kurt (2018)
    7,0
  • 25

    26. Black Panther (2018)
    7,4
  • 26

    25. To All the Boys I've Loved Before (2018)
    7,4
  • 27

    24. White Boy Rick (2018)
    6,8
  • 28

    23. Soldado (2018)
    7,3
  • 29

    22. Mandy (2018)
    7,0
  • 30

    21. Gelecek Jenerasyon (2018)
    6,7
  • 31

    20. Muhteşem Showman (2017)
    7,7
  • 32

    19. Deadpool 2 (2018)
    7,9
  • 33

    18. Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)
    7,9
  • 34

    17. Ayin (2018)
    7,3
  • 35

    16. Kayıp Aranıyor (2018)
    7,9
  • 36

    15. Ocean's Eight (2018)
    6,3
  • 37

    14. Jurassic World: Yikilmis Krallik (2018)
    6,3
  • 38

    13. A Star Is Born (2018)
    9,0
  • 39

    12. İntikam Meleği (2018)
    6,6
  • 40

    11. Mission: Impossible - Yansimalar (2018)
    8,1
  • 41

    10. Kaptan Marvel (2019)
  • 42

    9. The Meg (2018)
    6,1

  • 43

    8. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,6
  • 44

    7. Cadılar Bayramı (2018)
    8,1
  • 45

    6. Crazy Rich Asians (2018)
    7,5
  • 46

    5. Sierra Burgess Is a Loser (2018)
    6,2
  • 47

    4. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
    7,1
  • 48

    3. Küçük Bir Rica (2018)
    7,3
  • 49

    2. Predator (2018)
    6,1
  • 50

    1. Dehşetin Yüzü (2018)
    5,8
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