NTV

En popüler filmler belli oldu (IMDb Mart verileri)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin mart ayı verileri belli oldu. IMDb'nin en popüler filmler kategorisinde ilk 6 filmden 5'inin Oscar Ödülle olması dikkat çekti. İşte en popüler 50 film...

  • 1

    Gully Boy (2019)
    8,5
  • 2

    Godzilla: Canavarlar Kralı (2019)
  • 3

    Creed II: Efsane Yükseliyor Creed II: Efsane Yükseliyor (2018)

    7,4

  • 4

    Paddleton (2019)
    7,2
  • 5

    Nobel Adayının Karısı
    7,2

  • 6

    Vahşi Batı Hikayeleri (2018)
    7,3
  • 7

    Robin Hood (2018)
    5,3
  • 8

    Ay'da İlk İnsan (2018)
    7,4
  • 9

    Yesterday (2019)
  • 10

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5
  • 11

    Marighella (2019)
  • 12

    Climax (2018)
    7,3
  • 13

    Overlord Operasyonu (2018)
    6,8

  • 14

    Ralph ve Internet - Oyunbozan Ralph 2 (2018)
    7,2
  • 15

    Aquaman (2018)
    7,3
  • 16

    Us (2019)

  • 17

    Cold Pursuit (2019)
    6,5
  • 18

    Polar (2019)
    6,3
  • 19

    Pokémon Dedektif Pikachu (2019)
  • 20

    Joker (2019)
  • 21

    Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçlari (2018)
    6,7
  • 22

    İskoçya Kraliçesi Mary (2018)
    6,3
  • 23

    Sokağın Dili Olsa (2018)
    7,5
  • 24

    Skin (2018)
    7,6
  • 25

    Free Solo (2018)
    8,4
  • 26

    Greta (2018)
    6,2
  • 27

    Beni Affedebilir misin? (2018)
    7,2
  • 28

    Once Upon a Time in Hollywood (2019)

  • 29

    Serenity (2019)
    5,2
  • 30

    Şipşak Aile (2018)
    7,5
  • 31

    Black Panther (2018)
    7,3
  • 32

    Isn't It Romantic (2019)
    6,1
  • 33

    Aladdin (2019)
    44 ( 29)
  • 34

    Vice (2018)
    7,2
  • 35

    Fighting with My Family (2019)
    7,7
  • 36

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
    7,9
  • 37

    Avengers: Oyunun Sonu (2019)

  • 38

    Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)
    7,5
  • 39

    After (2019)
  • 40

    Dark Phoenix (2019)
  • 41

    Rocketman (2019)
  • 42

    Kaptan Marvel (2019)
  • 43

    Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,6
  • 44

    The Dirt (2019)

  • 45

    Roma (2018)
    7,9
  • 46

    Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,6
  • 47

    Sarayın Gözdesi (2018)
    7,7
  • 48

    Bir Yıldız Doğuyor (2018)
    7,8
  • 49

    Bohemian Rhapsody (2018)
    8,1
  • 50

    Yeşil Rehber (2018)
    8,3
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin