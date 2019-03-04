En popüler filmler belli oldu (IMDb Mart verileri)
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin mart ayı verileri belli oldu. IMDb'nin en popüler filmler kategorisinde ilk 6 filmden 5'inin Oscar Ödülle olması dikkat çekti. İşte en popüler 50 film...
-
1Gully Boy (2019)
8,5
-
2Godzilla: Canavarlar Kralı (2019)
-
3
Creed II: Efsane Yükseliyor Creed II: Efsane Yükseliyor (2018)
7,4
-
4Paddleton (2019)
7,2
-
5Nobel Adayının Karısı
7,2
-
6Vahşi Batı Hikayeleri (2018)
7,3
-
7Robin Hood (2018)
5,3
-
8Ay'da İlk İnsan (2018)
7,4
-
9Yesterday (2019)
-
10Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
-
11Marighella (2019)
-
12Climax (2018)
7,3
-
13Overlord Operasyonu (2018)
6,8
-
14Ralph ve Internet - Oyunbozan Ralph 2 (2018)
7,2
-
15Aquaman (2018)
7,3
-
16Us (2019)
-
17Cold Pursuit (2019)
6,5
-
18Polar (2019)
6,3
-
19Pokémon Dedektif Pikachu (2019)
-
20Joker (2019)
-
21Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçlari (2018)
6,7
-
22İskoçya Kraliçesi Mary (2018)
6,3
-
23Sokağın Dili Olsa (2018)
7,5
-
24Skin (2018)
7,6
-
25Free Solo (2018)
8,4
-
26Greta (2018)
6,2
-
27Beni Affedebilir misin? (2018)
7,2
-
28Once Upon a Time in Hollywood (2019)
-
29Serenity (2019)
5,2
-
30Şipşak Aile (2018)
7,5
-
31Black Panther (2018)
7,3
-
32Isn't It Romantic (2019)
6,1
-
33Aladdin (2019)
44 ( 29)
-
34Vice (2018)
7,2
-
35Fighting with My Family (2019)
7,7
-
36Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
7,9
-
37Avengers: Oyunun Sonu (2019)
-
38Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)
7,5
-
39After (2019)
-
40Dark Phoenix (2019)
-
41Rocketman (2019)
-
42Kaptan Marvel (2019)
-
43Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,6
-
44
The Dirt (2019)
-
45Roma (2018)
7,9
-
46Alita: Savaş Meleği (2019)
7,6
-
47Sarayın Gözdesi (2018)
7,7
-
48Bir Yıldız Doğuyor (2018)
7,8
-
49Bohemian Rhapsody (2018)
8,1
-
50Yeşil Rehber (2018)
8,3