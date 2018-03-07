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En popüler filmler değişti (Mart 2018)

Oscar ödülleri sonrası Mart ayında değişen en popüler filmler listesi alt üst oldu. Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı Bölüm 1) hatta 2019'da yayınlacak 2. bölüm şimdiden en popüler yabancı filmler listesine girdi. Böylece Marvel evreninin bir başka filmi Black Panther'ın (Kara Panter) liderliği sona erdi.

  • 1

    Mucize (2017) 8,0
  • 2

    Wind River (2017) 7,8
  • 3

    Lara Croft: Tomb Raider (2001) 5,8
  • 4

    Kaptan Marvel (2019)
  • 5

    Veronica (2017) 6,3
  • 6

    Can You Ever Forgive Me? (2018)
  • 7

    Tavşan Peter (2018) 6,5
  • 8

    Downsizing (2017) 5,7
  • 9

    Adrift (2018)
  • 10

    Ziyaretçiler: Gece Avı (2018) 5,8
  • 11

    Kapan (2017) 7,7
  • 12

    Uğur Böceği (2017) 7,6
  • 13

    The Outsider (2018) 6,3
  • 14

    Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (2017) 8,1
  • 15

    Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları (2018)
  • 16

    Pasifik Savaşı (2013) 6,9
  • 17

    X-Men: Dark Phoenix (2019)
  • 18

    Pitch Perfect 3 (2017) 6,0
  • 19

    Game Over, Man! (2018) 5,6
  • 20

    Beni Adınla Çağır (2017) 8,0
  • 21

    Terminal (2018)
  • 22

    Ferdinand (2017) 6,7
  • 23

    Doğu Ekspresinde Cinayet (2017) 6,6
  • 24

    Tag (2018)
  • 25

    I Kill Giants (2017) 6,6
  • 26

    Öldürme Arzusu (2018) 6,6
  • 27

    Ben, Tonya (2017) 7,6
  • 28

    Oyun Gecesi (2018) 7,4
  • 29

    Unsane (2018) 6,8
  • 30

    Coco (2017) 8,5
  • 31

    Köpek Adası (2018) 8,4
  • 32

    Sessiz Bir Yer (2018) 8,6
  • 33

    Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017) 8,2
  • 34

    Zamanda Kıvrılma (2018) 4,2
  • 35

    Star Wars: Son Jedi (2017) 7,4
  • 36

    I Can Only Imagine (2018) 7,7
  • 37

    Justice League: Adalet Birliği (2017) 6,7
  • 38


    Love, Simon (2018) 8,1
  • 39

    Kızıl Serçe (2018) 6,8
  • 40

    Deadpool 2 (2018)
  • 41

    Thor: Ragnarok (2017) 7,9 


  • 42

    Muhteşem Showman (2017) 7,9
  • 43

    The Shape of Water (2017) 7,5
  • 44

    Ready Player One (2018) 8,0
  • 45

    Jumanji: Vahşi Orman (2017) 7,0
  • 46

    Pasifik Savaşı: İsyan (2018) 6,0
  • 47

    Yok Oluş (2018) 7,1
  • 48

    Black Panther (2018) 7,8
  • 49

    Tomb Raider (2018) 6,8
  • 50

    Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 (2018)
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