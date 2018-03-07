En popüler filmler değişti (Mart 2018)

Mucize (2017) 8,0
Wind River (2017) 7,8
Lara Croft: Tomb Raider (2001) 5,8
Kaptan Marvel (2019)
Veronica (2017) 6,3
Can You Ever Forgive Me? (2018)
Tavşan Peter (2018) 6,5
Downsizing (2017) 5,7
Adrift (2018)
Ziyaretçiler: Gece Avı (2018) 5,8
Kapan (2017) 7,7
Uğur Böceği (2017) 7,6
The Outsider (2018) 6,3
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (2017) 8,1
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları (2018)
Pasifik Savaşı (2013) 6,9
X-Men: Dark Phoenix (2019)
Pitch Perfect 3 (2017) 6,0
Game Over, Man! (2018) 5,6
Beni Adınla Çağır (2017) 8,0
Terminal (2018)
Ferdinand (2017) 6,7
Doğu Ekspresinde Cinayet (2017) 6,6
Tag (2018)
I Kill Giants (2017) 6,6
Öldürme Arzusu (2018) 6,6
Ben, Tonya (2017) 7,6
Oyun Gecesi (2018) 7,4
Unsane (2018) 6,8
Coco (2017) 8,5
Köpek Adası (2018) 8,4
Sessiz Bir Yer (2018) 8,6
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017) 8,2
Zamanda Kıvrılma (2018) 4,2
Star Wars: Son Jedi (2017) 7,4
I Can Only Imagine (2018) 7,7
Justice League: Adalet Birliği (2017) 6,7
Love, Simon (2018) 8,1
Kızıl Serçe (2018) 6,8
Deadpool 2 (2018)
Thor: Ragnarok (2017) 7,9
Muhteşem Showman (2017) 7,9
The Shape of Water (2017) 7,5
Ready Player One (2018) 8,0
Jumanji: Vahşi Orman (2017) 7,0
Pasifik Savaşı: İsyan (2018) 6,0
Yok Oluş (2018) 7,1
Black Panther (2018) 7,8
Tomb Raider (2018) 6,8
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 (2018)