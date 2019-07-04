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En popüler filmler (Temmuz 2019)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin en popüler yapımları kategorisi fikir verici olabilir. İşte temmuz ayını zirvede karşılayan en popüler yabancı filmler...

  • 1

    50. Booksmart (2019)
    7,4
  • 2

    49. Trolls 2 (2020)
  • 3

    48. Le chant du loup (2019)
    7,1
  • 4

    47 Crawl (2019)
  • 5

    46. Ralph ve Internet - Oyunbozan Ralph 2 (2018)
    7,1
  • 6

    45. Evcil Hayvanlarin Gizli Yasami 2 (2019)
    6,6
  • 7

    44. Joker (2019)
  • 8

    43. Bir Yıldız Doğuyor (2018)
    7,7
  • 9

    42. Hotel Mumbai (2018)
    7,6
  • 10

    41. Dumbo (2019)
    6,5
  • 11

    40. Hizli ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
  • 12

    39. Oyuncak hikayesi 2 (1999)
    7,9
  • 13

    38. Hayvan Mezarlığı (2019)
    5,9
  • 14

    37. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,5
  • 15

    36. The Dead Don't Die (2019)
    6,0

  • 16

    35. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
  • 17

    34. Always Be My Maybe (2019)
    6,9
  • 18

    33. Queen & Slim (2019)
  • 19

    32. Oyuncak Hikayesi 3 (2010)
    8,3
  • 20

    31. Midway (2019)
  • 21

    30. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
    6,6
  • 22

    29. The Current War (2017)
    6,0

  • 23

    28. Oyuncak Hikayesi (1995)
    8,3
  • 24

    27. Escape Plan: The Extractors (2019)
    4,4
  • 25

    26. Shaft (2019)
    6,4
  • 26

    25. Captain Marvel (2019)
    7,0
  • 27

    24. John Wick 3: Parabellum (2019)
    8,0
  • 28


    23. Biz (2019)
    7,0
  • 29

    22. I Am Mother (2019)
    6,8
  • 30

    21. Shazam! 6 Güç (2019)
    7,3

  • 31

    20. Brightburn (2019)
    6,4
  • 32

    19. Rocketman (2019)
    7,7
  • 33

    18. X-Men: Dark Phoenix (2019)
    6,1
  • 34

    17. After (2019)
    5,5
  • 35

    16. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,5
  • 36

    15. Aladdin (2019)
    7,4
  • 37

    14. Anna (2019)
    6,7

  • 38

    13. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
    9,6
  • 39

    12. Aslan Kral (2019)
  • 40

    11. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
    5,7
  • 41

    10. Midsommar (2019)
    8,1
  • 42

    9. Yesterday (2019)
    7,1

  • 43

    8. Annabelle 3 (2019)
    6,5
  • 44

    7. Kabir Singh (2019)
    7,9
  • 45

    6. Avengers: Endgame (2019)
    8,7
  • 46

    5. Child's Play (2019)
    6,4
  • 47

    4. Murder Mystery (2019)
    6,0
  • 48

    3. Charlie's Angels (2019)
  • 49

    2. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
    8,2
  • 50

    1. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
    8,4
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