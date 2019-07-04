En popüler filmler (Temmuz 2019)

-
50. Booksmart (2019)
7,4
-
49. Trolls 2 (2020)
-
48. Le chant du loup (2019)
7,1
-
47 Crawl (2019)
-
46. Ralph ve Internet - Oyunbozan Ralph 2 (2018)
7,1
-
45. Evcil Hayvanlarin Gizli Yasami 2 (2019)
6,6
-
44. Joker (2019)
-
43. Bir Yıldız Doğuyor (2018)
7,7
-
42. Hotel Mumbai (2018)
7,6
-
41. Dumbo (2019)
6,5
-
40. Hizli ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
-
39. Oyuncak hikayesi 2 (1999)
7,9
-
38. Hayvan Mezarlığı (2019)
5,9
-
37. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,5
-
36. The Dead Don't Die (2019)
6,0
-
35. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
-
34. Always Be My Maybe (2019)
6,9
-
33. Queen & Slim (2019)
-
32. Oyuncak Hikayesi 3 (2010)
8,3
-
31. Midway (2019)
-
30. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
6,6
-
29. The Current War (2017)
6,0
-
28. Oyuncak Hikayesi (1995)
8,3
-
27. Escape Plan: The Extractors (2019)
4,4
-
26. Shaft (2019)
6,4
-
25. Captain Marvel (2019)
7,0
-
24. John Wick 3: Parabellum (2019)
8,0
-
23. Biz (2019)
7,0
-
22. I Am Mother (2019)
6,8
-
21. Shazam! 6 Güç (2019)
7,3
-
20. Brightburn (2019)
6,4
-
19. Rocketman (2019)
7,7
-
18. X-Men: Dark Phoenix (2019)
6,1
-
17. After (2019)
5,5
-
16. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,5
-
15. Aladdin (2019)
7,4
-
14. Anna (2019)
6,7
-
13. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
9,6
-
12. Aslan Kral (2019)
-
11. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,7
-
10. Midsommar (2019)
8,1
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9. Yesterday (2019)
7,1
-
8. Annabelle 3 (2019)
6,5
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7. Kabir Singh (2019)
7,9
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6. Avengers: Endgame (2019)
8,7
-
5. Child's Play (2019)
6,4
-
4. Murder Mystery (2019)
6,0
-
3. Charlie's Angels (2019)
-
2. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
8,2
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1. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
8,4