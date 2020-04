En popüler komedi dizileri (IMDb Nisan verileri)

Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için komedi eğlenceli bir tercih olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin nisan verilerine göre en popüler komedi dizileri...

10.04.2020 - 06:32

25. The Good Place (2016–2020)

8,2

24. Dave (2020– )

8,0

23. It's Always Sunny in Philadelphia (2005– )

8,8

22. I Am Not Okay with This

7,6

21. Good Girls (2018– )

7,9

20. Muhteşem Bayan Maisel (2017– )

8,7

19. Zoey's Extraordinary Playlist (2020– )

7,8

18. Happy! (2017–2019)

8,2

17. Park ve Bahçeler (2009–2015)

8,6

16. Simpson Ailesi (1989– )

8,7

15. Annenizle Nasıl Tanıştım (2005–2014)

8,3

14. The Big Bang Theory (2007–2019)

8,1





13. The Boys (2019– )

8,7

12. Curb Your Enthusiasm (2000– )

8,7

11. Utanmaz (2011– )

8,6

10. Modern Family (2009–2020)

8,4

9. Suits (2011–2019)

8,5

8. This Is Us (2016– )

8,7

7. Sex Education (2019– )

8,3



6. Sıkı Dostlar (1994–2004)

8,9

5. Schitt's Creek (2015–2020)

8,3

4. Community (2009–2015)

8,5

3. Rick and Morty (2013– )

9,2



2. Brooklyn Nine-Nine (2013– )

8,4

1. The Office (2005–2013)

8,9