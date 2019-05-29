En popüler macera filmleri ve dizileri (IMDb Mayıs 2019 verileri)
Yabancı film ve dizi meraklıları için IMDb'nin macera kategorisi seçim yapmak için iyi bir tercih olabilir. İşte mayıs verilerine göre en popüler yabancı filmler ve diziler...
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125. Rambo V: Last Blood (2019)
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224. Supergirl (2015– )
6,4
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323. Geleceğin Efsaneleri (2016– )
6,9
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422. Captain Marvel (2019)
7,1
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5
21. Lost (2004–2010)
8,4
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6
20. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
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719. Shazam! 6 Güç (2019)
7,5
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818. Rim of the World (2019)
5,1
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917. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
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1016. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
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1115. Blood & Treasure (2019– )
5,9
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1214. Doom Patrol (2019– )
8,3
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1313. Arrow (2012– )
7,7
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1412. Dünü Kurtarmak (2019)
4,9
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1511. The Flash (2014– )
7,9
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1610. Dark Phoenix (2019)
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179. Vikingler (2013– )
8,6
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188. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
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197. Godzilla: Canavarlar Kralı (2019)
8,2
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206. His Dark Materials (2019– )
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215. Pokemon Dedektif Pikachu (2019)
7,0
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224. Terminatör: Kara Kader (2019)
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233. Avengers: Endgame (2019)
8,8
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242. Aladdin (2019)
7,4
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251. Taht Oyunları (2011–2019)
9,4