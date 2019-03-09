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En popüler yabancı diziler belli oldu (IMDb Mart 2019 verileri)

Dizi izlemek isteyip seçemeyenler için IMDb'nin en popülerler listesi karar vermek için yardımcı olabilir. İşte IMDb'nin mart ayı verilerine göre en popüler 50 dizi...

  • 1

    Oscars (2019)
    5,3
  • 2

    The Widow (2019)
    7,0
  • 3

    Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014)
    8,2
  • 4

    I Am the Night I Am the Night (2019)
    7,4
  • 5

    Tuhaf Şeyler (2016)
    8,9
  • 6

    Breaking Bad (2008)
    9,5
  • 7

    Homeland (2011)
    8,3
  • 8

    Law & Order: Special Victims Unit (1999)
    8,0
  • 9

    American Gods (2017)
    8,0

  • 10

    A Million Little Things (2018)
    7,9
  • 11

    Mr. Robot (2015)
    8,6
  • 12

    Arrow (2012)
    7,7
  • 13

    Lucifer (2015)
    8,2
  • 14

    The OA (2016)
    7,7
  • 15

    The Expanse (2015)
    8,4
  • 16

    This Is Us (2016)
    8,7
  • 17

    The Good Doctor (2017)
    8,3
  • 18

    Titans (2018)
    8,1
  • 19

    Criminal Minds (2005)
    8,1
  • 20

    The Enemy Within (2019)
    6,9
  • 21

    Sıkı Dostlar (1994)
    8,9
  • 22

    NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003)
    7,8
  • 23

    The Flash (2014)
    7,9
  • 24

    Workin' Moms (2017)
    6,1
  • 25

    Peaky Blinders (2013)
    8,8
  • 26

    You (2018)
    7,9
  • 27

    The Office (2005)
    8,8
  • 28

    The Blacklist (2013)
    8,1
  • 29

    Riverdale (2016)
    7,4
  • 30

    Gotham (2014)
    7,9
  • 31

    Star Trek: Discovery (2017)
    7,4
  • 32

    Suits (2011)
    8,6
  • 33

    Doğaüstü (2005)
    8,5
  • 34

    The Big Bang Theory (2007)
    8,2
  • 35

    The Punisher (2017)
    8,6
  • 36

    Kara Ayna (2011)
    8,9
  • 37

    Vikingler (2013)
    8,6
  • 38

    Brooklyn Nine-Nine (2013)
    8,4
  • 39

    The Orville (2017)
    7,9
  • 40

    Russian Doll (2019)
    8,1
  • 41

    Utanmaz (2011)
    8,7

  • 42

    Sex Education (2019)
    8,4
  • 43

    Grey's Anatomy (2005)
    7,6
  • 44

    Dirty John (2018)
    7,2
  • 45

    Whiskey Cavalier (2019)
    7,0
  • 46

    Doom Patrol (2019)
    8,6
  • 47

    Yürüyen Ölüler (2010)
    8,3
  • 48

    True Detective (2014)
    9,0
  • 49

    Taht Oyunları (2011)
    9,5
  • 50

    The Umbrella Academy (2019)
    8,3
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