En popüler yabancı diziler belli oldu (IMDb Mart 2019 verileri)
Dizi izlemek isteyip seçemeyenler için IMDb'nin en popülerler listesi karar vermek için yardımcı olabilir. İşte IMDb'nin mart ayı verilerine göre en popüler 50 dizi...
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1Oscars (2019)
5,3
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2The Widow (2019)
7,0
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3Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014)
8,2
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4I Am the Night I Am the Night (2019)
7,4
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5Tuhaf Şeyler (2016)
8,9
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6Breaking Bad (2008)
9,5
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7Homeland (2011)
8,3
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8Law & Order: Special Victims Unit (1999)
8,0
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9
American Gods (2017)
8,0
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10A Million Little Things (2018)
7,9
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11Mr. Robot (2015)
8,6
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12Arrow (2012)
7,7
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13Lucifer (2015)
8,2
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14The OA (2016)
7,7
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15The Expanse (2015)
8,4
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16This Is Us (2016)
8,7
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17The Good Doctor (2017)
8,3
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18Titans (2018)
8,1
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19Criminal Minds (2005)
8,1
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20The Enemy Within (2019)
6,9
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21Sıkı Dostlar (1994)
8,9
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22NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003)
7,8
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23The Flash (2014)
7,9
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24Workin' Moms (2017)
6,1
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25Peaky Blinders (2013)
8,8
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26You (2018)
7,9
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27The Office (2005)
8,8
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28The Blacklist (2013)
8,1
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29Riverdale (2016)
7,4
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30Gotham (2014)
7,9
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31Star Trek: Discovery (2017)
7,4
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32Suits (2011)
8,6
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33Doğaüstü (2005)
8,5
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34The Big Bang Theory (2007)
8,2
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35The Punisher (2017)
8,6
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36Kara Ayna (2011)
8,9
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37Vikingler (2013)
8,6
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38Brooklyn Nine-Nine (2013)
8,4
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39The Orville (2017)
7,9
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40Russian Doll (2019)
8,1
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41Utanmaz (2011)
8,7
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42Sex Education (2019)
8,4
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43Grey's Anatomy (2005)
7,6
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44Dirty John (2018)
7,2
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45Whiskey Cavalier (2019)
7,0
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46Doom Patrol (2019)
8,6
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47Yürüyen Ölüler (2010)
8,3
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48True Detective (2014)
9,0
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49Taht Oyunları (2011)
9,5
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50The Umbrella Academy (2019)
8,3