En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri)

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte ağustosu zirvede karşılayan 25 dizi...

03.08.2020 - 07:07

En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 1
25 Ozark (2017)
8,4
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 2
24. Dark Desire (2020)
6,5
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 3
24, Yürüyen Ölüler (2010)
8,2
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 4
22. The Alienist (2018)
7,7
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 5
21. Snowpiercer (2020)
6,7
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 6
20. Şemsiye Akademisi (2019)
7,9
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 7

19. Doğaüstü (2005)
8,4

En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 8
18. Criminal Minds (2005)
8,1
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 9
17. Glee (2009)
6,7
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 10
16. Breaking Bad (2008)
9,5
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 11
15. Vikingler (2013)
8,5
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 12
14. Community (2009)
8,5

En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 13
13. Grey's Anatomy (2005)
7,6
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 14
12. Lucifer (2016)
8,2
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 15
11. The 100 (2014)
7,7
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 16
10. The Office
8,9
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 17
9. The Boys (2019)
8,7

En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 18
8.Brave New World (2020)
7,0
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 19
7. Kingdom (2014)
8,4
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 20

6. Savaşçı Rahibe (2020)
6,9
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 21
5. Taht Oyunları (2011)
9,3
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 22

4. Yellowstone (2018)
8,5
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 23
3. Perry Mason (2020)
7,3
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 24
2. Dark (2017)
8,8

En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 25

1. Cursed (2020)
5,8
En popüler yabancı diziler (IMDb ağustos verileri) - 26

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