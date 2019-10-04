En popüler yabancı diziler (IMDb Ekim 2019 verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre ekim ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek en popüler 50 dizi...
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150. when They See Us (2019)
9,0
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249. 13 Reasons Why (2017)
7,9
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348. The Spy (2019)
7,8
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447. Lucifer (2015)
8,2
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546. Ozark (2017)
8,3
-
6
45. Evil (2019)
7,7
-
7
44. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,8
-
8
43. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)
8,8
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942. The Handmaid's Tale (2017)
8,5
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1041. The Blacklist (2013)
8,0
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1140.Power (2014)
8,2
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1239. The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)
8,7
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1338. The Ranch (2016)
7,6
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1437. Kara Ayna (2011)
8,8
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1536. Killing Eve (2018)
8,3
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1635. Marianne (2019)
7,6
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1734. The Office (2005)
8,8
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1833. Emergence (2019)
7,5
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1932. La Casa de Papel (2017)
8,6
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2031. The Righteous Gemstones (2019)
8,1
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2130. Titans (2018)
7,9
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2229. Utanmaz (2011)
8,6
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2328. The Family Man (2019)
8,8
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2427. Doğaüstü (2005)
8,4
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2526. The Good Place (2016)
8,1
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2625. Stumptown (2019)
7,5
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2724. Grey's Anatomy (2005)
7,6
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2823. Çernobil (2019)
9,5
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2922. Tuhaf Şeyler (2016)
8,8
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3021. Prodigal Son (2019)
7,7
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3120. Succession (2018)
8,1
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3219. Sıkı Dostlar (1994)
8,9
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3318. Downton Abbey (2010)
8,7
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3417. Yürüyen Ölüler (2010)
8,3
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3516. The Politician (2019)
7,6
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3615. Suits (2011)
8,5
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3714. Mindhunter (2017)
8,6
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38
13. Disenchantment (2018)
7,2
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3912. Carnival Row (2019)
8,1
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4011. The I-Land (2019)
4,4
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4110. Breaking Bad (2008)
9,5
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429. The Boys (2019)
8,8
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438. This Is Us (2016)
8,7
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447. Taht Oyunları (2011)
9,4
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456. Top Boy (2011)
8,3
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465. Criminal: United Kingdom (2019)
7,6
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474. Fleabag (2016)
8,7
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48
3. Peaky Blinders (2013)
8,8
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492. American Horror Story (2011)
8,1
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501. Unbelievable (2019)
8,6