En popüler yabancı diziler (IMDb haziran 2019 verileri)
Tatilde dizi izlemek isteyip karar veremeyenlerler için, IMDb'nin güncel verileriyle belirlenen hazıran ayının en popüler 25 yapımı iyi bir seçenek olabilir. İşte zirvedeki 25 yabancı dizi...
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125. Peaky Blinders Peaky Blinders (2013)
8,8
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224. Doğaüstü (2005)
8,5
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323. The Flash (2014)
7,9
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422. Easy
6,8
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521. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8,4
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620. Billions (2016)
8,4
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719. Barry (2018)
8,2
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818. Grey's Anatomy (2005)
7,6
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917. Yürüyen Ölüler (2010)
8,3
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1016. The Blacklist (2013)
8,1
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1115. Vikingler (2013)
8,6
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1214. Killing Eve (2018)
8,3
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1313. Tuhaf Şeyler (2016)
8,9
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1412. The 100 (2014)
7,7
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1511. Catch-22 (2019)
7,
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1610. Kara Ayna (2011)
8,9
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179. His Dark Materials (2019)
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188. The Big Bang Theory (2007)
8,2
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197. Dead to Me (2019)
8,3
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206. Breaking Bad (2008)
9,5
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215. The Society (2019)
7,0
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224. Westworld (2016)
8,8
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23
3. Lucifer (2015)
8,2
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242. Çernobil (2019)
9,7
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251. Taht Oyunları (2011)
9,4