En popüler yabancı diziler (IMDb haziran verileri)

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziranı zirvede karşılayan 25 dizi...

06.06.2020 - 06:51

Upload (2020)
8,1
Normal People (2020)
8,7
Breaking Bad (2008)
9,5
Vikingler (2013)
8,5
Betaal (2020)
5,4
The 100 (2014)
7,7
The Office (2005)
8,9
Killing Eve (2018)
8,3
Little Fires Everywhere (2020)
7,7
Homecoming
7,5
Defending Jacob (2020)
8,1
Dark (2017)
8,7
La Casa de Papel (2017)
8,4
The Last Kingdom (2015)
8,4
The Great (2020)
8,0
Ozark (2017)
8,4
Rick and Morty (2013)
9,2
Taht Oyunları (2011)
9,3
Avatar: Son Hava Bükücü (2005)
9,2
Community (2009)
8,5
Dead to Me (2019)
8,1
White Lines (2020)
6,6
Sweet Magnolias (2020)
7,4
Snowpiercer (2020)
6,2


Space Force (2020)
6,9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER