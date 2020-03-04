En popüler yabancı diziler (IMDb Mart verileri)

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre mart ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek, 6 tanesi 2020 yapımı en popüler 25 dizi...

04.03.2020 - 07:02

25.Sıkı Dostlar (1994)
8,9
24. Doğaüstü (2005)
8,4
23. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8,4
22. Tuhaf Şeyler (2016)
8,8
21. The Office (2005)
8,8
20. Criminal Minds (2005)
8,1
19 Doctor Who (2005)
8,6
18. Homeland (2011)
8,3
17. Taht Oyunları (2011)
9,3
16. Grey's Anatomy (2005)
7,6
15. The Witcher (2019)
8,3
14. Sex Education (2019)
8,3
13. Outlander (2014)
8,4




12. Vikingler (2013)
8,6

11. Westworld (2016)
8,7

10. Narcos: Mexico (2018)
8,4
9. The Stranger (2020)
7,4
8. Star Trek: Picard (2020)
8,1
7. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2

6. Locke & Key (2020)
7,5
5. The Outsider (2020)
8,6
4. Better Call Saul (2015)
8,7
3. I Am Not Okay with This (2020)
7,8
2. Altered Carbon (2018)
8,1

1. Hunters (2020)
7,2

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER