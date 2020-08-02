En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri)

Corona virüs nedeniyle sinemaların kapalı olması zirvedeki filmleri de etkiledi. Dijital platformların projeleri ya da yakın tarihte vizyona girmesi beklenen filmler popülerliğini arttırdı. Bu süreçte yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte sinemaların kapalı olmasının etkisiyle ağustosu zirvede karşılayan 25 film...

02.08.2020 - 07:20

En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 1
25. Relic (2020)
5,9
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 2
24. The F**k-It List (2020)
5,1
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 3
23. Project Power (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 4
22. Train to Busan 2 (2020)
6,0
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 5
21. The Outpost (2020)
6,7
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 6
20. Aşk (2015)
6,1
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 7
19. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,7
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 8
18. The Rental (2020)
5,8
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 9
17. The Silencing (2020)
6,1
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 10

16. The Gentlemen (2019)
7,9
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 11
15. Fatal Affair (2020)
4,4
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 12
14. Tenet (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 13
13. MILF (2018)
4,8
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 14

12. Bill & Ted Face the Music (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 15
11. Bıçaklar Çekildi (2019)
7,9
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 16

10.Delidolu 2 (2020)
6,0
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 17

9. Yeni Mutantlar (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 18
8 .Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)
6,6
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 19
7.Rogue (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 20

6. 365 dni (2020)
3,3
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 21
5. Dil Bechara (2020)
9,2
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 22
4. Hamilton (2020)
8,8
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 23
3. Palm Springs (2020)
7,5
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 24
2. Greyhound (2020)
7,1
En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri) - 25
1. The Old Guard (2020)
6,7

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