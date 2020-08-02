En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri)
Corona virüs nedeniyle sinemaların kapalı olması zirvedeki filmleri de etkiledi. Dijital platformların projeleri ya da yakın tarihte vizyona girmesi beklenen filmler popülerliğini arttırdı. Bu süreçte yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte sinemaların kapalı olmasının etkisiyle ağustosu zirvede karşılayan 25 film...
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02.08.2020 - 07:20
25. Relic (2020) 5,9
24. The F**k-It List (2020) 5,1
23. Project Power (2020)
22. Train to Busan 2 (2020) 6,0
21. The Outpost (2020) 6,7
20. Aşk (2015) 6,1
19. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019) 7,7
18. The Rental (2020) 5,8
17. The Silencing (2020) 6,1
16. The Gentlemen (2019) 7,9
15. Fatal Affair (2020) 4,4
14. Tenet (2020)
13. MILF (2018) 4,8
12. Bill & Ted Face the Music (2020)
11. Bıçaklar Çekildi (2019) 7,9
10.Delidolu 2 (2020) 6,0
9. Yeni Mutantlar (2020)
8 .Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020) 6,6
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