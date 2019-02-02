En popüler yabancı filmler (IMDb Şubat 2019 verileri)
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin en popüler kategorisi iyi bir seçenek olabilir. İşte Şubat 2019 verilerine göre en popüler 50 film.
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150. It: Chapter Two (2019)
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249 Yok Oluş (2018)
6,9
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348. The Ballad of Buster Scruggs (2018)
7,4
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447. Escape Room (2019)
6,4
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546. Mary Poppins: Sihirli Dadi (2018)
7,2
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645. El Royale'de Zor Zamanlar (2018)
7,2
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744. Beautiful Boy (2018)
7,3
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843. Hunter Killer (2018)
6,6
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942. Robin Hood (2018)
5,3
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1041. Kaptan Marvel (2019)
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1140. Beni Affedebilir misin? (2018)
7,4
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1239. Ay'da İlk İnsan (2018)
7,4
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1338. Örümcek Agindaki Kiz (2018)
6,1
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1437. Black Panther (2018)
7,4
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1536. Suspiria (2018)
7,0
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1635. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
8,5
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1734. Ölümcül Makineler (2018)
6,3
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1833. Mary Queen of Scots (2018)
6,5
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1932. Fyre (2019)
7,3
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2031. Once Upon a Time in Hollywood (2019)
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2130. The Mule (2018)
7,2
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2229. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)
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2328. Dul Kadınlar (2018)
7,2
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2427. Alita: Savaş Meleği (2019)
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2526. The Upside (2017)
6,2
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2625. Joker (2019)
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2724. Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)
7,5
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2823. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
7,0
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2922. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
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3021. Doragon bôru chô: Burorî - Dragon Ball Super: Broly (2018)
8,4
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3120. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
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3219. Ölümsüz (2000)
7,3
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3318. Bumblebee (2018)
7,2
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3417. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,7
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3516. Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile (2019)
8,5
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3615. Bird Box (2018)
6,7
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3714. Parçalanmış (2016)
7,3
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3813. Vice (2018)
7,1
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3912. Close (2019)
5,6
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4011. Yeşil Rehber (2018)
8,3
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4110. Serenity (2019)
5,0
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429. Bir Yıldız Doğuyor (2018)
8,0
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438. Shazam! (2019)
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447. Aquaman (2018)
7,4
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456. Polar (2019)
6,3
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465. Roma (2018)
8,0
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474. Sarayın Gözdesi (2018)
7,9
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483. Bohemian Rhapsody (2018)
8,2
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49
2. Io (2019)
4,7
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50
1. Glass (2019)
7,0