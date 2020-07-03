En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte sinemaların kapalı olmasının etkisiyle temmuzu zirvede karşılayan 25 film...
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03.07.2020 - 06:42
25. The Gentlemen (2019) 7,9
24. Joker (2019) 8,5
23. Parazit 8,6
22. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019) 7,7
21. Dune (2020)
20. Irresistible (2020) 6,2
19. Bulbbul (2020) 6,6
18. Greenland (2020)
17. Balle perdue (2020) 6,2
16. Force of Nature (2020) 4,4
15. 7500 (2019) 6,2
14. Tenet (2020)
13. Hamilton (2020)
12. Asfaltın Kralları (2019) 8,1
11. Aşk (2015) 6,1
10. Wasp Network 5,8
9. Da 5 Bloods (2020) 6,6
8. Artemis Fowl (2020) 4,1
7.The King of Staten Island (2020) 7,2
6. You Should Have Left (2020) 5,3
5. Ritmi Hisset (2020) 6,4
4. The King's Man (2020)
3. Bıçaklar Çekildi (2019) 7,9
2. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020) 6,7
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