En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte sinemaların kapalı olmasının etkisiyle temmuzu zirvede karşılayan 25 film...

03.07.2020 - 06:42

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 1
25. The Gentlemen (2019)
7,9

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 2
24. Joker (2019)
8,5
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 3
23. Parazit
8,6
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 4
22. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,7
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 5
21. Dune (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 6
20. Irresistible (2020)
6,2
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 7
19. Bulbbul (2020)
6,6

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 8

18. Greenland (2020)

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 9
17. Balle perdue (2020)
6,2
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 10
16. Force of Nature (2020)
4,4

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 11
15. 7500 (2019)
6,2
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 12
14. Tenet (2020)
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 13
13. Hamilton (2020)


En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 14
12. Asfaltın Kralları (2019)
8,1
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 15
11. Aşk (2015)
6,1
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 16

10. Wasp Network
5,8

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 17
9. Da 5 Bloods (2020)
6,6
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 18
8. Artemis Fowl (2020)
4,1
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 19
7.The King of Staten Island (2020)
7,2
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 20
6. You Should Have Left (2020)
5,3
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 21
5. Ritmi Hisset (2020)
6,4
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 22
4. The King's Man (2020)

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 23
3. Bıçaklar Çekildi (2019)
7,9
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 24
2. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)
6,7

En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri) - 25

1. 365 dni (2020)
3,4

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER