En sevilen Game of Thrones müzikleri

Dünya genelinde Game of Thrones’un resmi soundtrack’lerinde en çok dinlenen şarkılar (1 Ocak 2016 – 1 Nisan 2019)

Light of the Seven

Cersei Yüce Baelor Septi’ni patlatır, 6’ncı Sezon, 10’uncu Bölüm

Main Title - From The "Game Of Thrones" Soundtrack

Her bölümde duyulan müzik

The Winds of Winter

Arya 4’üncü Sezon’un sonunda Braavos’a doğru yola çıkar

Blood of My Blood

Daenerys, Drogon üzerinde Dothrak khalasar kabilesinin üzerinden uçar, 6’ncı Sezon, 6’ncı Bölüm

The Rains of Castomere (performed by The National)

2’nci Sezon, 9’uncu bölümün kapanış jeneriği, Lannister’lar Blackwater Savaşı’nı kazandıktan sonra

My Watch Has Ended

Jon Snow öldükten sonra hayata geri döner ve Castle Black avlusunda arkadaşlarını selamlar, 6’ncı Sezon, 3’üncü Bölüm

Winter Has Come

Beyaz kuzgun, Winterfall üzerinden uçar, Jon ve Sansa Bastards Savaşı sonrasında konuşurlar, 6’ncı Sezon, 9’uncu Bölüm

Khaleesi

Daenerys, ateşe verdikten sonra Dosh Khaleen Tapınağı’ndan çıkar, 6’ıncı Sezon 4’üncü Bölüm

I Need You by My Side (Bonus Track)

Sör Jorah Daenerys’a ölümcül bir hastalığa (greyscale) yakalandığını aç��klar, 6’ncı Sezon, 5’inci Bölüm

Maester

Sam ilk kez Citadel kütüphanesini görür, 6’ncı Sezon, 10’uncu Bölüm