En sevilen Game of Thrones müzikleri
Müzik dünyasının üç önemli ismi; The Weeknd, SZA ve Travis Scott 14 Nisan'da final sezonu başlayacak olan Game of Thrones için özel bir şarkı hazırlıyorlar. Game of Thrones’un popülerliğinde görüntüleri kadar müzikleri de etkili. Game of Thrones soundtrack’lerinin ve ilgili çalma listeleri Spotify’da 2016'dan bu yana 380 milyondan fazla dinlendi, 250 binden fazla müziksever, kendi Game of Thrones temalı çalma listelerini oluşturdu. İşte Spotify’dan Game of Thrones müzik trendleri...
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1
Tüm Game of Thrones soundtrack’lerinin ve ilgili çalma listelerinin Spotify’da 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana 380 milyondan fazla dinlenmesi, dizinin hayranlarının müziği de yakından takip ettiğini açıkça gösteriyor. 250 binden fazla müziksever, kendi Game of Thrones temalı çalma listelerini oluşturdu ve daha pek çok dizi takipçisi de karakterlere özel çalma listeleri hazırladı. Spotify’da dizinin hayranları tarafından, hakkında en çok çalma listesi oluşturulan karakter 7 bin 700’den fazla listeyle Tyrion Lannister, ki bu aslında Spotify dinleyicilerinin Demir Tahta oturması gerektiğini düşündükleri karakter hakkında da bir ipucu olabilir.
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En çok ilgi ise dizi karakterlerinin en dramatik anlarını hatırlatan, Game of Thrones’un Ramin Djawadi imzalı büyüleyici soundtrack’i. Cersei’nin Yüce Baelor Septi’ni patlattığı tüyler ürpertici 6’ncı Sezon finalinde duyulan Light of the Seven, Djawadi’nin kompozisyonları arasında 1 Ocak 2016 tarihinden beri Spotify’da en çok dinlenen müzik olurken, diziyle özdeşleşen Main Title ve ardından 4’üncü sezon finalinde Arya’nın Braavos’a olan yolculuğuna eşlik eden The Winds of Winter ise sırasıyla en çok dinlenen soundtrack müzikleri olarak öne çıkıyor.
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Game of Thrones’un popülaritesi yıllar içinde arttıkça, diziyle ilgili podcast’lere olan ilgi de arttı. Spotify kullanıcıları, adında Game of Thrones bulunan podcast yayınlarını neredeyse 1,8 milyon saat dinledi ve Binge Mode: Game of Thrones, dinleyicilerin en çok ilgi gösterdikleri podcast oldu. Yayına ev sahipliği yapan Mallory Rubin ve Jason Concepcion’ın hararetli dizi analizleri sayesinde oldukça sadık bir dinleyici kitlesi oluştu.
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8’inci sezonla birlikte, Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff, D.B. Weiss ve Spotify işbirliğinde yeni sezon temasına göre düzenlenen rock esintili Game of Thrones: The End Is Coming (eski adıyla Songs of Ice and Fire) çalma listesi müzikseverlerle buluştu.
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Dünya genelinde kullanıcılar tarafından hakkında en çok çalma listesi oluşturulan karakterler:
- Tyrion Lannister
- Hodor
- Jon Snow
- Cersei Lannister
- Arya Stark
- Samwell
- Sansa Stark
- Melisandre
- Khal Drogo
- Jaime Lannister
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Dünya genelinde Game of Thrones’un resmi soundtrack’lerinde en çok dinlenen şarkılar (1 Ocak 2016 – 1 Nisan 2019)
Light of the Seven
Cersei Yüce Baelor Septi’ni patlatır, 6’ncı Sezon, 10’uncu Bölüm
Main Title - From The "Game Of Thrones" Soundtrack
Her bölümde duyulan müzik
The Winds of Winter
Arya 4’üncü Sezon’un sonunda Braavos’a doğru yola çıkar
Blood of My Blood
Daenerys, Drogon üzerinde Dothrak khalasar kabilesinin üzerinden uçar, 6’ncı Sezon, 6’ncı Bölüm
The Rains of Castomere (performed by The National)
2’nci Sezon, 9’uncu bölümün kapanış jeneriği, Lannister’lar Blackwater Savaşı’nı kazandıktan sonra
My Watch Has Ended
Jon Snow öldükten sonra hayata geri döner ve Castle Black avlusunda arkadaşlarını selamlar, 6’ncı Sezon, 3’üncü Bölüm
Winter Has Come
Beyaz kuzgun, Winterfall üzerinden uçar, Jon ve Sansa Bastards Savaşı sonrasında konuşurlar, 6’ncı Sezon, 9’uncu Bölüm
Khaleesi
Daenerys, ateşe verdikten sonra Dosh Khaleen Tapınağı’ndan çıkar, 6’ıncı Sezon 4’üncü Bölüm
I Need You by My Side (Bonus Track)
Sör Jorah Daenerys’a ölümcül bir hastalığa (greyscale) yakalandığını aç��klar, 6’ncı Sezon, 5’inci Bölüm
Maester
Sam ilk kez Citadel kütüphanesini görür, 6’ncı Sezon, 10’uncu Bölüm
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Türkiye’de Game of Thrones’un resmi soundtrack’lerinden en çok dinlenen şarkılar (1 Ocak 2016 – 1 Nisan 2019)
- Light of the Seven
- Main Title - From The "Game Of Thrones" Soundtrack
- The Rains Of Castomere - From The "Game Of Thrones: Season 2" Soundtrack
- The Winds of Winter
- Blood of My Blood
- Winter Has Come
- Maester
- Khaleesi
- My Watch Has Ended
- Needle
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Game of Thrones müziklerini en çok dinleyen ülkeler: ((1 Ocak 2016 – 1 Nisan 2019)
- ABD
- Almanya
- İngiltere
- İspanya
- Fransa
- Brezilya
- Kanada
- Meksika
- İsveç
- Hollanda
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Dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları: (1 Ocak 2016 - 1 Nisan 2019)
- Binge Mode: Game of Thrones (ABD)
- Oysters, Clams & Cockles: Game of Thrones (ABD)
- A Cast of Kings - A Game of Thrones Podcast (ABD)
- Game of Owns - The Game of Thrones podcast (ABD)
- A Storm of Spoilers - A Game of Thrones Podcast (ABD)
- Arya Talking To Me? - A Game of Thrones Podcast (Avustralya)
- History of Westeros (Game of Thrones) (ABD)
- EW's Game of Thrones Weekly (ABD)
- Boars, Gore and Swords: A Game of Thrones Podcast (ABD)
- Game of Thrones - podkasten (Norveç)
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Türkiye’de en çok dinlenen podcast yayınları: (1 Ocak 2016- 1 Nisan 2019)
- Binge Mode: Game of Thrones
- Game of Owns - The Game of Thrones podcast
- A Cast of Kings - A Game of Thrones Podcast
- EW's Game of Thrones Weekly
- Game of Thrones-podden
- Game of Thrones Podcast
- Boars, Gore, and Swords: A Game of Thrones Podcast
- Stark Raven Mad: A Game of Thrones Podcast
- Game of Thrones Podcast - LSG Media
- The Joffrey of Podcasts: Game of Thrones