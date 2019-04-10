En sevilen Game of Thrones müzikleri

Tüm Game of Thrones soundtrack’lerinin ve ilgili çalma listelerinin Spotify’da 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana 380 milyondan fazla dinlenmesi, dizinin hayranlarının müziği de yakından takip ettiğini açıkça gösteriyor. 250 binden fazla müziksever, kendi Game of Thrones temalı çalma listelerini oluşturdu ve daha pek çok dizi takipçisi de karakterlere özel çalma listeleri hazırladı. Spotify’da dizinin hayranları tarafından, hakkında en çok çalma listesi oluşturulan karakter 7 bin 700’den fazla listeyle Tyrion Lannister, ki bu aslında Spotify dinleyicilerinin Demir Tahta oturması gerektiğini düşündükleri karakter hakkında da bir ipucu olabilir.