En uzun gece ne zamandır? (HADİ İPUCU)
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Hadi Bilgi Yarışması’nda bu hafta 'En uzun gece ne zamandır?' sorusu soruldu. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...
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1
En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir?
21 Aralık’ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik olarak gelir. Böylece yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Kuzey Yarım Küre Güneş’e doğru döndüğünde ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkelerde yaz mevsimi, ekvatorun güneyinde bulunan ülkelerde de kış mevsimi yaşanır.
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2
Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz?
Cevap - Kanto
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3FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?
İngiltere
Brezilya
Çin
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4Çin
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5
Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?
Bill Gates
Steve Jobs
Elon Musk
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6Elon Musk
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7Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?
Ayın biri gibi
Ayın beşi gibi
Ayın ondördü gibi
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8Ayın ondördü gibi
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9NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?
Kerim Abdül Cabbar
Michael Jordan
Wilt Chamberlain
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10Kerim Abdül Cabbar
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11Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?
50
60
70
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1250
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13Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm
Sinema
Emlâk
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14Emlâk
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15
"Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur?
İsveç
İngiltere
Rusya
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16İngiltere
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17
Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?
Tarık Akan
Halit Akçatepe
Kemal Sunal
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18Tarık Akan
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19George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?
Winston Smith
Raistlin Majere
Holden Caufield
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20Winston Smith
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21Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?
200
250
300
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22300
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232005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?
Kevin Costner
Brad Pitt
Nicolas Cage
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24Nicolas Cage
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25Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?
Süpernova
Nötron yıldızı
Kuasar
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26Kuasar
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27Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?
Kuru fasulye ve pilav
Makarna ve dolma
Patates ve köfte
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28Kuru fasulye ve pilav
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29"Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?
Kuş dili
Plaza dili
İşaret dili
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30Kuş dili
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31
Bir zarın kaç köşesi vardır?
4
6
8
-
328
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33Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?
Madalyaları
Spor dallarını
Kıtaları
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34Kıtaları
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35Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?
Kemal Sunal
Şener Şen
Halit Akçatepe
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36
Şener Şen
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37Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?
Horatio
Yorick
Ophelia
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38Yorick
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39Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?
Un
Süt
Şeker
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40Şeker
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41Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?
Sarı Ay
Mavi Ay
Kızıl Ay
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42Mavi Ay
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43Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen
Oksijen
Nitrojen
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44Nitrojen
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45Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
II. Mahmud
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46Yavuz Sultan Selim
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47Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?
Tim Burton
Christopher Nolan
Tom Hooper
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48Tom Hooper
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49
Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir?
Semiha Yankı
Ajda Pekkan
Çetin Alp
A
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50Semiha Yankı