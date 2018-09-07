En uzun gece ne zamandır? (HADİ İPUCU)

1 En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir? 21 Aralık’ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik olarak gelir. Böylece yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Kuzey Yarım Küre Güneş’e doğru döndüğünde ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkelerde yaz mevsimi, ekvatorun güneyinde bulunan ülkelerde de kış mevsimi yaşanır.

2 Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz? Cevap - Kanto

3 FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?

İngiltere

Brezilya

Çin





4 Çin

5 Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?

Bill Gates

Steve Jobs

Elon Musk







6 Elon Musk

7 Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?

Ayın biri gibi

Ayın beşi gibi

Ayın ondördü gibi







8 Ayın ondördü gibi

9 NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?

Kerim Abdül Cabbar

Michael Jordan

Wilt Chamberlain

10 Kerim Abdül Cabbar

11 Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?

50

60

70





12 50

13 Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm

Sinema

Emlâk





14 Emlâk

15 "Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur? İsveç

İngiltere

Rusya





16 İngiltere

17 Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir? Tarık Akan

Halit Akçatepe

Kemal Sunal





18 Tarık Akan

19 George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?

Winston Smith

Raistlin Majere

Holden Caufield

20 Winston Smith

21 Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?

200

250

300

22 300

23 2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?

Kevin Costner

Brad Pitt

Nicolas Cage

24 Nicolas Cage

25 Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?

Süpernova

Nötron yıldızı

Kuasar





26 Kuasar

27 Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?



Kuru fasulye ve pilav

Makarna ve dolma

Patates ve köfte

28 Kuru fasulye ve pilav

29 "Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?

Kuş dili

Plaza dili

İşaret dili





30 Kuş dili

31 Bir zarın kaç köşesi vardır? 4 6 8

32 8

33 Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?

Madalyaları

Spor dallarını

Kıtaları

34 Kıtaları

35 Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?

Kemal Sunal

Şener Şen

Halit Akçatepe

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Şener Şen

37 Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?

Horatio

Yorick

Ophelia





38 Yorick

39 Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?

Un

Süt

Şeker

40 Şeker

41 Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?

Sarı Ay

Mavi Ay

Kızıl Ay





42 Mavi Ay

43 Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen

Oksijen

Nitrojen





44 Nitrojen

45 Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman

II. Mahmud





46 Yavuz Sultan Selim

47 Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?

Tim Burton

Christopher Nolan

Tom Hooper





48 Tom Hooper

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Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir? Semiha Yankı

Ajda Pekkan

Çetin Alp

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