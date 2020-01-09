En yüksek hasılat getiren filmlere kadın damgası

Geçtiğimiz yıl filmlerde yer alan kadın ana karakterlerin oranı yüzde 40’ a ulaşarak rekor kırdı.
09.01.2020 - 07:59
2019'da en yüksek gişe hasılatlarına imza atan filmlerin başrollerindeki kadın oyuncular tarihi rekor kırdı.
Deadline’da yer alan habere göre San Diego Devlet Üniversitesi’nin yayımladığı yıllık rapor yurt içinde en yüksek hasılatı elde eden 100 sinema filmini ve bu filmlerde yer alan 2 bin 300 karakteri ele aldı. Buna göre filmlerde yer alan kadın ana karakterlerin oranı 2018’de yüzde 31 iken 2019’da yüzde 40’a yükselerek tarihi zirveye ulaştı.
En yüksek hasılat getiren filmlerdeki kadınlar, önemli karakterin yüzde 37’sini oluşturdu. 2018’de bu oran yüzde 36’ydı. Önemli karakterlerin yüzde 63’ünde ve diyalogları olan rollerin yüzde 66’sındaysa erkek oyuncular yer aldı.
Bununla birlikte kadınların, en az bir kadın yönetmen ya da senaristin olduğu filmlerde rol bulabilmesinin daha muhtemel olduğu görüldü. Rapora göre kadın yönetmen ya da kadın senarist imzası taşıyan filmlerde rol alan kadın oyuncuların oranı yüzde 58. Erkek yönetmen ya da senaristlerin yer aldığı filmlerdeki kadın oyuncuların oranıysa sadece yüzde 30 olarak açıklandı.
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