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Enes Batur Gerçek Kahraman liderliği kaptırdı (07 - 09 Haziran 2019 Box Office Türkiye)

ABD'de umduğu açılışı gerçekleştiremeyen X-Men: Dark Phoenix, Türkiye'de Enes Batur Gerçek Kahraman'ı tahtından etti ve gişenin zirvesindeki yerini aldı. İşte hafta sonu Box Office Türkiye rakamları

  • 1

    10. Ma 4.001
  • 2

    9. Astral Seyahat 5.483
  • 3

    8. Düzenbazlar 5.633
  • 4

    7. Godzilla II: Canavarlar Kralı 27.362
  • 5

    6. Aladdin 34.766
  • 6

    5. Aykut Enişte 47.080
  • 7

    4. John Wick 3: Parabellum 50.335
  • 8

    3. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 65.130
  • 9

    2. Enes Batur Gerçek Kahraman 72.248
  • 10

    1. X-Men: Dark Phoenix 83.267
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