Enes Batur Gerçek Kahraman liderliği kaptırdı (07 - 09 Haziran 2019 Box Office Türkiye)

ABD'de umduğu açılışı gerçekleştiremeyen X-Men: Dark Phoenix, Türkiye'de Enes Batur Gerçek Kahraman'ı tahtından etti ve gişenin zirvesindeki yerini aldı. İşte hafta sonu Box Office Türkiye rakamları
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10. Ma 4.001
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9. Astral Seyahat 5.483
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8. Düzenbazlar 5.633
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7. Godzilla II: Canavarlar Kralı 27.362
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6. Aladdin 34.766
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5. Aykut Enişte 47.080
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4. John Wick 3: Parabellum 50.335
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3. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 65.130
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2. Enes Batur Gerçek Kahraman 72.248
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1. X-Men: Dark Phoenix 83.267