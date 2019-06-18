Enes Batur Survivor'a katıldı gişede yeniden lider oldu (14-16 Haziran 2019 Box Office Türkiye)
Yeni filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs'ta vizyona giren ve ilk hafta gişede lider olan Enes Batur, ikinci hafta liderliği kaptırmasının ardından yeniden zirveye yerleşti. Geçtiğimiz günlerde Dominik'e giderek Survivor'a katılan ve katıldığı yarışlarla da gündeme gelen Batur'un bu çıkışı "Survivor etkisi" olarak yorumlandı. 69.062 seyirciyle gişenin yeni lideri olan Enes Batur Gerçek Kahraman, toplamda şimdiye kadar 392.268 seyirci tarafından izlendi. İşte detaylar ve 14-16 Haziran 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Solyaris / Ayna
848
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2
Solaris
1.006
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3
Stalker
1.359
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4
Kahraman Tavuk Uzayda
3.557
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5
Rocketman
6.048
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6
Kuyu / The Hole in the Ground
14.041
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7
Cinnet
23.003
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8
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International
49.683
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9
X-Men: Dark Phoenix
50.962
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10
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
62.414
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11
Enes Batur Gerçek Kahraman
69.062 / Toplam: 392.268