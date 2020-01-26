Ercan Kesal'ın ilk yönetmenlik denemesi Nasipse Adayız'a Rotterdam Film Festivali’nde gala

ELAZIĞ DEPREMİ UNUTULMADI

İlk kez festival seyircisi ile buluşan ve biletleri tükenen filmin gösterimine ilgi yoğundu. Filmden sonra yönetmen ve oyuncular sahneye çağırıldığında Ercan Kesal konuşmasına ülkemizde bir gün önce gerçekleşen Elazığ Depremi’nden dolayı ekip olarak derin bir üzüntü ile geldiklerini dile getirip kayıplarımızı anarak başladı. Oyuncu ve senarist olarak filmleriyle birçok festivale katılan Kesal, yönetmen olarak ilk kez katılmanın çok farklı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. İlk filminin Rotterdam gibi önemli bir festivalde seyirciyle buluşmasından çok mutlu olduğunu söyledi.