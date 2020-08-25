Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler

Çorbacıoğlu, manda ürünlerinin bütün dünyada kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Manda özel bir hayvan, ürünleri de özel. 'Yılkı atları turistleri sazlığa getirecek, mandalar turistleri besleyecek' diyorduk. Şimdi sadece insanlar mandaları fotoğraflamak için geliyor. Bizleri arıyorlar, mandalar ne zaman sudan geçecek diye, çobanımız da yardımcı oluyor. Burada görsel bir şölen var, burası hakikaten bir belgesel. Bir belgeselin içinde yaşıyoruz. Böyle bir görsel şölene bu kadar kolay ulaşmak, Türkiye ve dünyada çok nadir. İnsanlar burayı, hem mandaları görmek hem de manda ürünleri için tercih ediyor. Turizm tekrar hareketlendiğinde Kapadokya'dan ve dünyanın pek çok yerinden insanlar buraya gelecekler."